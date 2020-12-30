جزيرة الجبيل.. ممشى الغابة

المصدر: أبوظبي – البيان

تعد محمية جزيرة الجبيل في أبوظبي مقصداً سياحياً شتوياً بامتياز، حيث تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية والمعالم السياحية والتثقيفية، كما تتضمن ممشى يتخلل غابات أشجار القرم الكثيفة، والبيئة الطبيعية لغابة المنغروف، وتقع الجزيرة على بعد 15 كم فقط من وسط مدينة أبوظبي.

وتوفر المحمية مساحة هائلة لاستكشافها، حيث تبلغ مساحتها مليون قدم مربعة وتتميز الجزيرة بمسار الممشى الذي تم افتتاحه في يناير 2020.

تعليم

ويستطيع الزوار ممارسة رياضة التجديف، والمشاركة في الدروس التعليمية، وتتيح المحمية للأطفال الاستمتاع بمنطقة خارجية للألعاب، بينما تمنح العائلات فرصة للاسترخاء ببساطة في التراسات، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. وتسلط المحمية الضوء على أهمية أشجار المنغروف، وكيف أنها ضرورية لتعزيز البيئة الصحية.

وتتميز قرية الجبيل، بمناطق استجمام في الهواء الطلق، بما في ذلك برج المشاهدة، ومحطات التعليم الطبيعية، والحدائق الواسعة، ومسارات المشي، ومحطات التجديف بالقوارب، وطرق ركوب الدراجات، والبحيرات الواسعة، وشواطئ لمحبي الرياضات المائية.

وتعد الجزيرة وجهة حقيقية لمحبي الطبيعة. ويتيح الممشى، الفرصة للزوار للاستمتاع بمشاهدة المساحات الطبيعية الخلّابة، والبيئة الساحلية، وسط الطيور والحيوانات البحرية والبرية، وهو مناسب لجميع أفراد العائلة.

وتتوفر 3 مسارات في الممشى للمشي والتنزه، ويتراوح طولها بين كيلومتر واحد و2 كيلومتر، كما يضم مجموعة من منصات المشاهدة، وأبراج المراقبة التي تشمل منصة عائمة مخصّصة لمشاهدة الكائنات المائية تحت سطح الماء.

وقام وفد من فريق عونك يا وطن التطوعي، مؤخراً، بزيارة إلى جزيرة الجبيل في أبوظبي، والاطلاع على الأماكن السياحية والثقافية التي تزخر بها الجزيرة، وذلك دعماً لمبادرة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة، وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة، التي تحفل بها إمارات الدولة.

وترأس وفد «عونك يا وطن»، الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري رئيس الفريق، الذي اطلع مع الوفد المرافق على المعالم السياحية والتثقيفية الموجودة في الجزيرة.

واستهل الوفد الزيارة بالتعرف إلى «المنبت»: الفعالية التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى، والتحفة الفنية متحركة، مستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، على ضفاف جزيرة الجبيل.

ومن ثم حديقة المانغروف بالجبيل، الوجهة الطبيعية والترفيهية المستقلة، والأولى من نوعها في أبوظبي، تعد بمثابة محمية لغابات أشجار القرم في المقام الأول، كما أنها تعد موطناً لعدد كبير من الكائنات البحرية والطيور، وفقاً للموقع الرسمي لحديقة المانغروف بالجبيل، وقام الوفد بزيارة الممر الخشبي المتعرج، الذي يتخلل غابات أشجار القرم الكثيفة.

مبادرة

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم: مبادرة أجمل شتاء في العالم، تفتح المجال أمام أبناء المجتمع، على التعرف إلى الأماكن السياحية والثقافية التي تزخر بها الدولة، من شواطئ ومنتجعات، إلى الطبيعة الصحراوية والجبلية الغنية بالأماكن السياحية، التي يجب تسليط الضوء عليها.

وتابع بن حم: السياحة الداخلية رافد قوي للاقتصاد الوطني، ومن الواجب دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تسليط الضوء على الكنوز الحضارية والسياحية داخل الدولة، واستغلال كل ما توفره إماراتها السبع، من عناصر جذب مختلفة في هذا الفصل، لخوض تجربة سياحية مميزة ومختلفة في كل منطقة من مناطق الدولة، التي تتسم بطبيعة جغرافية متنوعة.

وثمّن بن حم جهود القائمين على هذه المبادرة، التي تعزز من الصورة الحضارية والسياحية، التي وصلت إليها الدولة، واحدة من أبرز المقاصد السياحية الشتائية على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز