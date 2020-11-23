مؤشّرات إيجابية لعودة قوية للقطاع السياحي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

عقدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعاً افتراضياً للجنة تطوير القطاع السياحي. وتناول الاجتماع الذي جمع عدداً من شركاء الدائرة في القطاع وأصحاب المصالح، وممثلي عدد من المؤسسات السياحية الرائدة، آخر المستجدات حول نشاط القطاع في الإمارة. وأكد اللقاء على المؤشرات الإيجابية وبوادر الانتعاش الواعدة للقطاع، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن المشاريع والخطط المستقبلية، التي من شأنها تعزيز السياحة في الإمارة. وأظهر استعراض لعائدات النشاط السياحي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تعافياً تدريجياً للقطاع بعد تأثره بسبب جائحة كوفيد 19، حيث حققت العاصمة خلال الربع الثالث، أعلى معدلات للإشغال الفندقي، مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة. وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 %، مدعومة بزيادة بنسبة 95% في إجمالي عدد النزلاء.

تسوق

وتجلى هذا التعافي بشكل أكبر، من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة، بنسبة 83 %، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 %، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد كافة شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 % خلال هذه الفترة. وتعود هذه المؤشرات الإيجابية إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لدعم السياحة الداخلية، من خلال سلسلة من المبادرات، كبرنامج شهادة Go Safe، وحملتي اكتشف المفاجأة، واكتشف أبوظبي.

وقال سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: «رغم الظروف الاستثنائية، والقيود التي فُرضت على حركة السفر والتنقل، عكست النتائج والمؤشرات الإيجابية التي شهدناها خلال الربع الثالث، مرونة القطاع السياحي في الإمارة، وقدرته على التكيف مع مختلف مستجدات ومتطلبات السوق. إلى جانب إطلاق شركتي «العربية للطيران» و«ويز إير»، الذي عزز الثقة في دور أبوظبي المحوري، وأهميتها كمركز طيران عالمي. كما كان للمبادرات الرائدة التي قمنا بإطلاقها، كبرنامج شهادة Go Safe، وحملة اكتشف أبوظبي، دور رئيس في انتعاش القطاع السياحي، والذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في أبوظبي. نتطلع إلى تضافر الجهود، ومواصلة العمل إلى جانب حكومة أبوظبي والهيئات الصحية، وشركائنا، وكافة مكونات المجتمع، لتعزيز هذه الإنجازات، والبناء عليها خلال السنوات المقبلة».

مشاريع مستقبلية

واستعرضت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الاجتماع، نبذة عن الخطط والمشاريع المستقبلية، والتي شملت خطة تطبيق نظام الدفع غير النقدي، عبر جميع نقاط الاتصال الاستهلاكية ضمن القطاع، وإنشاء مسار حافلات مخصص للمواقع السياحية، والذي من شأنه تسهيل حركة المواصلات للزوار.

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