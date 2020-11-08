«انتركونتيننتال الفجيرة».. ضيافة عصرية وأجواء تراثية بين أحضان الطبيعة

المصدر: الفجيرة – البيان

لكل لون من ألوان الترفيه قصته ومقوماته. لكن رونقاً فريداً يتبدى حين يكون الترفيه مزيجاً من مفردات التراث والطابع العصري، وذلك بين أحضان الطبيعة، كما حال منتجع وفندق انتركونتيننتال الفجيرة، والذي ينسج قصة وحكاية ضيافة وترفيه عالمية متميزة تزدان بسمات التراث الإماراتي بجانب مضامين ثقافة الترفيه العالمي، حيث يزفر لرواده تجربة ضيافة شيقة تتهادى بين نسائم الجبال ورونق زرقة البحر، مع مرافق تتيح متعة الترفيه لكافة أفراد العائلة، وذلك بعيداً عن صخب المدينة، وفي أجواء رفاهية وراحة تنثر أريج الجمال بجوار شاطئ العقة الخلاب بطريق دبا إلى إمارة الفجيرة التي تتميز بإطلالتها على ساحل بحر عمان شرقاً وإمارة رأس الخيمة وإمارة الشارقة غرباً ومدينة كلباء جنوباً، وكذلك بتضاريسها الرائعة التي تتكون من سلاسل جبلية وهضاب وسهول وبعض المناطق الصحراوية. ولعل موقع المنتجع الاستراتيجي هو ما أهله ليحوز منزلة متميزة محلياً وإقليمياً، وليغدو من وجهات السياحة الرائدة التي يقصدها الزائرون والسياح من داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، خصوصاً وأنه لا يبعد عن مطار دبي الدولي إلا ساعة ونصف الساعة، وذلك بفضل افتتاح شارع الشيخ خليفة السريع في عام 2011 الرابط بين دبي والفجيرة.

38 جناحاً

ويوفر المنتج لزواره باقات ترفيهية ثرية، حيث يتكون من 38 جناحاً تلبي جميع أذواق واحتياجات المسافرين والسياح من العالم في أثناء الإقامة بأرقى غرفه الفاخرة والمريحة بأنواع شتى، ومنها غرف النزلاء العصرية، والجناح الرئاسي الراقي الذي تبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، وجميعها مجهزة بشُرفات خاصة تُطل على البحر، كما يوفر خدمة إنترنت (واي فاي) سريعة، بالإضافة إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا الأكثر تطوراً في شاشات تلفاز «ليد» السهلة التحكم والاستماع من قبل النزيل لموسيقاه وأفلامه المفضلة، والتعرف إلى الأحوال الجوية وغيرها من البرامج التفاعلية، وكذلك جهاز صوت «بوز» على مدار اليوم. وتتوافر في مطاعمه جميع أنواع المأكولات الشرق أوسطية والعالمية، وفق طابع خدمات راقية، علاوة على المسابح وإجراءات السلامة والإجراءات الوقائية ويقوم على العمل فيه طاقم عمل مؤهل وفق أعلى المعايير والمقاييس، كما يوفر خدمة النقل من المطار وإليه، وخدمة التوصيل في حافلة الفندق إلى دبي ومدينة الفجيرة، ولديه فريق متعدد اللغات والمهارات، وخدمة صرف العملات، وخدمة النزلاء والكراسي المتحركة، ويقدم المنتجع للراغبين في الراحة والاستجمام والاستمتاع، خيمة بدو طولها 10 أمتار مربعة، و4 مسابح بدرجات حرارة مكيفة ووجود شاطئ خاص، وملعب تنس، وردهة تسوق، حيث يجد النزيل أو الزائر فيها ما يرغب في شرائه من أغراض خاصة به.

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