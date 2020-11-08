الإمارات أكبر مصدر للسياحة إلى المالديف

المصدر: وام

كشفت أرقام دائرة الهجرة في المالديف أن مواطني دولة الإمارات جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد من زوار الجزر منذ ان أعادت المالديف استقبال السياح الدوليين في يوليو 2020.

واوضحت الدائرة انه خلال الفترة بين 15 يوليو و30 سبتمبر 2020 اختار 2823 مواطناً إماراتياً جزر المالديف لقضاء عطلاتهم تلاهم الروس /2540/ فالأميركان "1798"ثم مواطنو المملكة المتحدة "1041".

وحسب "دناتا للسفريات" أثبتت العطلات إلى جزر المالديف أنها الأكثر شعبية هذا الصيف لدى المسافرين مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر طوال الفترة المتبقية من هذا العام كما أظهرت الحجوزات المسبقة لعطلة اليوم الوطني وعطلات الشتاء وغيرها.

وذكرت إيميلي جنكينز رئيسة العطلات في "دناتا للسفريات" ان جزر المالديف حافظت على مركزها ضمن قائمة أفضل خمس وجهات لقضاء العطلات للمسافرين من الإمارات ،متوقعةً أن سيستمر هذا الاتجاه .

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