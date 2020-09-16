منصة تكنولوجيا السفر "ميك ماي تريب" تنطلق في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت منصة تكنولوجيا السفر في آسيا "ميك ماي تريب" (MakeMyTrip)، دخولها بقوة في سوق الإمارات، من خلال تقديم باقة شاملة من عروض السفر المميزة للمسافرين.

ومن خلال خبرتها التي تمتد إلى أكثر من عقدين في مجال خدمة المسافرين، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة باستمرار في المنطقة، فإن الشركة تصب تركيزها الآن على إعادة تعريف تجربة المسافرين في الإمارات عبر مجموعة واسعة من العروض، التي تشمل الرحلات الجوية والفنادق والإقامة والأنشطة وغيرها.

وقال راجيش ماجو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة ميك ماي تريب: متحمسون لإطلاق المنصة في الإمارات وتقديم عروض سفر مميزة، ونتطلع إلى الارتقاء بتجربة السفر، من خلال إجراءات الحجز الخالية من المتاعب وخيارات السفر الآمنة والمتاحة بقيمة مميزة، فضلاً عن توفير الدعم الكامل بعد الحجز".

وأضاف: "مع عودة حركة السفر إلى نشاطها الطبيعي، بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، فإننا نؤمن بالفرص طويلة الأجل في السفر؛ ونحن واثقون بأن سوق الإمارات يوفر الكثير من الفرص ولديه المقومات بصفة الإمارات مركز سفر عالمي".

ويمكن لمحبي السفر الحصول على الخدمات عبر موقع ويب MakeMyTrip و Mobile-Web والتطبيق باللغة الإنجليزية، ومن المقرر إطلاق النسخة العربية للتطبيق قريباً.

ومع العودة التدريجية للوضع الطبيعي في السفر، بعد الإغلاق بسبب جائحة "كوفيد 19"، أعادت المنصة ملاءمة عروضها لضمان معايير السلامة تماشياً مع الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وسلطات السفر المحلية.

ومن خلال شركائها عبر سلسلة القيمة، نجحت المنصة في طرح عروضها لشركات الطيران والفنادق وباقات العطلات، بما في ذلك إقامة وإجازات اليوم بما يتوافق مع معايير وارشادات MySafety، وهو برنامج خاص بالمنصة، من شأنه يضمن السلامة في جميع نقاط الاتصال بالسفر.

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