(فيديو) "فيتوشا".. متنزه للانعتاق من "الحضر" والارتماء في أحضان الطبيعة

المصدر: البيان الإلكتروني

تقع الحديقة الوطنية "فيتوشا" على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة البلغارية صوفيا، وتتيح الانفصال عن الحياة الحضرية وإعادة الاتصال بالطبيعة.

تغطي مساحة 27 ألف هكتار، "فيتوشا" هي أكبر حديقة طبيعية في بلغاريا. يمكن الوصول إليها في غضون بضع دقائق بواسطة التلفريك، كما أنها أقدم حديقة محمية في البلقان.

موق للتنزه

تم إنشاؤها في العام 1934، وهي جزء من طريق " E4 " الأوروبي للمسافات الطويلة، في الربيع والصيف، تصبح جنة المتنزهين. وفي الشتاء، تكون ملعبًا للرياضات الشتوية، بحسب "يورونيوز".

تنوع حيوي كبير

"لا توجد عاصمة أوروبية قريبة جدًا من الجبل" بالنسبة لعشاق الطبيعة، فيتوشا هي كنز كبير. في جميع أنحاء الإقليم هناك تنوع حيوي كبير، قد توجد فيها الذئاب والثعالب والدببة، هناك مسارات تعليمية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا يعني، يمكن للجميع الاستمتاعُ بها "، تقول جوليا ميهايلوفا، خبيرة العلاقات العامة في إدارة متنزه فيتوشا.

هناك الكثير للقيام به واكتشافه في هذه الحديقة، حيث الأنهار والشلالات والكهوف والأديرة.

متنزه فيتوشا ملاذ مثالي لمن سئموا حياة المدينة ويتطلعون إلى إعادة الاتصال مع الطبيعة بكل مجدها.

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