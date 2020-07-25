هذه الدولة تمنح زوّارها 3 آلاف دولار إذا أصيبوا بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت حكومة أوزبكستان عن خطة فريدة من نوعها لجذب السياح، حيث ستدفع 3 آلاف دولار في حال أصيب أي منهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء تواجده في البلاد.

وقالت صوفي إيببوتسون سفيرة أوزبكستان لدى المملكة المتحدة إن بلادها تريد أن تطمئن السياح بأنهم يستطيعون زيارتها في أي وقت، فالحكومة واثقة جدًا في إجراءات السلامة التي فُرضت مؤخرا.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تُنفذ في جميع أنحاء قطاع السياحة لحماية السياح من فيروس كورونا، ويتعهد رئيس البلاد بمنح أي سائح 3 آلاف دولار إذا حدث وأصيب بالفيروس أثناء قضاء إجازته في أوزبكستان.

ووضعت الدولة شروطا للحصول على الأموال؛ فيجب على السائح التنقل مع مرشد سياحي معتمد، على دراية بإرشادات السلامة والنظافة، كما أن المواقع السياحية وأماكن الإقامة مطلوب منها أيضًا للحصول على شهادة من الحكومة بأنها تفي بالمعايير الجديدة للسلامة الصحية والوبائية.

يذكر أن إصابات فيروس كورونا في اوزباكستان بلغت 19.3 ألف حالة شفي منهم 10.4 ألفا فيما توفي 106 مصابا بالمرض، حتى تاريخ أمس 24 يوليو 2020.

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