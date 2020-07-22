مالطا تفتح أبوابها للزوار القادمين من الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت جزيرة مالطا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط فتح حدودها للمسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تحديث قائمة الدول المسموح لها دخول الجزيرة يوم 15 يوليو لتضمن إلى جانب الإمارات دول أخرى آمنة مثل اليابان وهولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

كما وتضمنت القائمة الجديدة دول من الشرق الأوسط مثل الأردن ولبنان والمغرب وتونس.

وأعلن مطار مالطا الدولي عن إعادة تنشيط الرحلات التجارية في بداية شهر يوليو الجاري لبعض الوجهات الآمنة، مما يعني أن المسافرين القادمين من تلك الوجهات يمكنهم دخول الجزيرة من غير الخضوع للحجر الصحي ومن دون الحاجة لأي رخصة معينة.

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