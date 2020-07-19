إطلاق فندق "أوكس بوابة ابن بطوطة" في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فنادق ماينور وشركة سيفن تايدز الإماراتية المحدودة، اليوم الأحد عن إطلاق فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي.

ويقع الفندق المؤلف من 396 غرفة ومجمّع بوابة ابن بطوطة في منطقة جبل علي بدبي وعلى مسافة قريبة من موقع إكسبو 2020 ويشتهر كلاهما بتصميم البوابة المذهل الذي بات مَعلماً بارزاً في المدينة.

كما يقع قبالة ابن بطوطة مول وبجوار مترو دبي، ممّا يتيح للزوار التنقل بسهولة في أرجاء المدينة وزيارة العديد من المعالم السياحية والمناطق التجارية في دبي.

ويُعتبر أوكس بوابة ابن بطوطة الفندق الثاني من علامة أوكس في دبي والثالث في الإمارات.

ويشمل الفندق 352 غرفة للضيوف مقسّمة ضمن ثلاث فئات مختلفة فضلاً عن 44 جناحاً. يغلب على أنواع غرف الضيوف الثلاث والتي تتراوح بين غرف البريمير وديلوكس والغرف التنفيذية الطابع المغربي، فيما تتزيّن الأجنحة بتصميمٍ مستوحى من الرحلات التي قام بها الرحالة ابن بطوطة حول العالم.

وتمتلك مجموعة فنادق ماينور 11 فندقاً تتولى تشغيلها والاستثمار فيها ضمن الإمارات تحت راية ثلاث علامات تجارية وهي فنادق ومنتجعات وسبا أنانتارا، فنادق ومنتجعات أفاني، فنادق ومنتجعات وأجنحة أوكس فضلاً عن 18 فندقاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحالياً، تجمع بين فنادق ماينور وشركة سيفن تايدز شراكة في سوق الضيافة بدبي حيث تتولى مجموعة فنادق ماينور تشغيل فندقين تملكهما شركة سيفن تايدز الدولية وهما منتجع أنانتارا النخلة دبي منذ العام 2013 وفندق أفاني ديرة دبي منذ العام 2016.

وتتولى مجموعة أوكس حالياً تشغيل أكثر من 60 فندقاً في خمسة بلدان بما فيها فندق أوكس ليوا هايتس في دبي وأجنحة أوكس ليوا التنفيذية في أبوظبي.

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