"أتيكا" الإماراتية تشغل أول فنادقها في أوزبكستان

المصدر: طشقند – البيان

أعلنت شركة فنادق "أتيكا" التي طورها خبراء الفنادق في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة جلوبال سمارت انفستمانتس، ومقرها الرئيسي طشقند، لإدارة أول فنادق المجموعة في أوزبكستان تحت العلامة التجارية فنادق أتيكا 24/7.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بناء الفندق الرائع الذي يضم 98 غرفة، والذي يتمتع بموقع متميز في شارع بويوك ايباك يولي المهم، ما أن تفتح الحدود للسفر الدولي بعد جائحة كوفيد-19.

وأكد يوسمونوف كاخرامون، مؤسس جلوبال سمارت انفستمانتس، قائلاً: "نحن نؤمن بأن قطاع الضيافة في أوزبكستان يمكنه الاستفادة بشكل هائل من خبراء الفنادق العالميين مثل ميشيل نوبليه المقيم في الإمارات منذ أكثر من عشرين عاماً، والذي يعكف حالياً على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدين. نحن سعداء للغاية بأن نكون أول من يجلب هذه الخبرة الهائلة في الضيافة إلى أوزبكستان مع مفهوم "فندق في صندوق" المبتكر المعد بشكل خاص من أجل المنطقة ويركز على احتياجات السوق".

ومن جهته، قال ميشيل نوبليه، الرئيس التنفيذي لشركة أتيكا القابضة، إنه: "على مدار خمسة عقود، خضنا رحلة رائعة في صناعة السياحة والضيافة – رحلة قادتنا إلى حدود واكتشافات جديدة. وفي أعقاب تحركنا الأخير نحو قلب طريق الحرير، يدفعنا هدف تطوير وفتح فرص جديدة لقطاع السياحة والضيافة في أوزبكستان".

وأوضح كريموف كمال الدين، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة أتيكا القابضة، أن: "السياحة تبرز كركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أوزبكستان مع التزام الجمهورية بتطوير وتنويع صناعتها الفندقية. ويتم إقامة فندق أتيكا 24/7 طشقند ليكون المقصد الأهم في المدينة للمسافرين الدوليين والسكان المحليين على حد سواء".

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