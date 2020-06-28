فنادق العالم الأكثر مشاركة عبر "انستغرام"

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

مسابح مترامية المساحات، ونزهات شاطئية خلابة أو حتى لقطات مذهلة من على الشرفات، جميعها التقاطات شاركها زوار لفنادق حول العالم باعتبارها وجهات الأكثر شعبية عبر منصة "انستغرام"، بحثاً عن اللقطة المثالية لحساباتهم الافتراضية. مؤخراً كشفت دراسة لمواقع "إنكيفي.كوم" بحثت في شعبية بعض الفنادق حول العالم عبر "انستغرام"، من بينها وجهات شهيرة بمدينة دبي وأبوظبي ولاس فيغاس وسنغافورة، وغيرها، إلى جانب عرض كلفة الإقامة لليلة الواحدة.



جميرا برج العرب

دبي

978 جنيه إسترليني في الليلة

1,828,532 وسم على "انستغرام"



منتجع مارينا باي ساندز

سنغافورة

ابتداءً من 250.91 جنيه إسترليني في الليلة

1,765,401 وسم على "انستغرام"



سيزار بالاس (قصر قيصر)

لاس فيغاس الأمريكية

ابتداءً من 79.79 جنيه إسترليني في الليلة

1,567,717 وسم على "انستغرام"



منتجعات "إم جي إم غراند"

لاس فيغاس الأمريكية

ابتداءً من 144.12 جنيه إسترليني في الليلة

1,476,654 وسم على "انستغرام"



منتجعات وين

لاس فيغاس الأمريكية

ابتداءً من 140.92 جنيه إسترليني في الليلة

471,863 وسم على "انستغرام"



أتلانتس النخلة

دبي الإمارات

ابتداءً من 160 جنيه إسترليني في الليلة

338,745 وسم على "انستغرام"



فندق ذا فينيتيان

لاس فيغاس الأمريكية

ابتداءً من 156.28 جنيه إسترليني في الليلة

257,279 وسم على "انستغرام"



قصر الإمارات

أبو ظبي، الإمارات

ابتداءً من 215 جنيه استرليني لليلة الواحدة

195,707 وسم على "انستغرام"

والدورف أستوريا (مغلق للتجديد)

نيويورك الأمريكية

مغلق حاليًا للتجديد

187,954 وسم على "انستغرام"



أتلانتس

الباهاما

ابتداءً من 490.13 لليلة الواحدة

147,641 وسم على "انستغرام" 978 جنيه إسترليني في الليلة1,828,532 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 250.91 جنيه إسترليني في الليلة1,765,401 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 79.79 جنيه إسترليني في الليلة1,567,717 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 144.12 جنيه إسترليني في الليلة1,476,654 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 140.92 جنيه إسترليني في الليلة471,863 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 160 جنيه إسترليني في الليلة338,745 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 156.28 جنيه إسترليني في الليلة257,279 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 215 جنيه استرليني لليلة الواحدة195,707 وسم على "انستغرام"والدورف أستوريا (مغلق للتجديد)نيويورك الأمريكيةمغلق حاليًا للتجديد187,954 وسم على "انستغرام"ابتداءً من 490.13 لليلة الواحدة147,641 وسم على "انستغرام"

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