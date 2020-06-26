روتانا تطلق برنامج "عالم روتانا الآمن" لراحة ضيوفها

أطلقت روتانا، الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، برنامجها الجديد "عالم روتانا الآمن" لضمان صحة وسلامة النزلاء وتوفير راحة البال لهم من لحظة الوصول وحتى تسجيل الخروج.

وتأتي هذه المبادرة في ضوء تغيّر توقعات الضيوف عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتركّز على الجوانب التي تهم النزلاء أكثر في الوقت الحالي، والتي تتمثل بتوفير تجربة ضيافة غير تلامسية طوال فترة إقامتهم باستخدام أدوات مثل تطبيق روتانا أو حتى أجهزتهم الخاصة، والأهم من ذلك ممارسات التنظيف والتعقيم المتقدمة والمعتمدة من قبل شركة "إيكولاب" الرائدة عالمياً في مجال تقنيات وخدمات تكنولوجيا المياه والنظافة والتعقيم والطاقة.

وتعاونت مجموعة الضيافة، التي تدير 69 فندقاً عبر أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية ، مع شركة "إس جي إس" المتخصصة في مجال الاختبار والتفتيش والفحص المتعلّقة بإجراءات النظافة والتعقيم، والمتخصصة بمنح الشهادات المصدّقة للفنادق التي تتبنى أفضل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة.

ويرتكز برنامج "عالم روتانا الآمن" على تنفيذ إجراءات مكثفة لتنظيف وتعقيم الغرف وفتحها حصراً من قبل النزلاء. وتتنوع هذه الإجراءات بين عمليات التطهير الشامل باستخدام معدات رش الرذاذ المكثف وصولاً إلى تعقيم أغطية الأسرّة وبياضات الحمامات بوسائل كيميائية وحرارية فعّالة.

وأطلقت روتانا كذلك باقة من الخدمات الغير تلامسية بدءاً من إتاحة تسجيل الوصول والمغادرة وقوائم المأكولات وحجوزات المطاعم عبر الإنترنت، ووصولاً إلى خيارات تحضير طلبات الطعام الجاهز، وانتهاءً بتنظيف الغرف وفق مواعيد مرنة لتعزيز راحة النزلاء قدر المستطاع.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا: "لطالما كانت رفاهية النزلاء على رأس أولوياتنا في روتانا، غير أن هذه الظروف غير المسبوقة تستدعي اتخاذ تدابير غير مسبوقة أيضاً، ولهذا بادرنا إلى تبني أحدث التقنيات مع تدريب موظفينا بشكل مكثف، وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة، وإطلاق برنامج جديد يمنح ضيوفنا راحة البال أثناء إقامتهم لدينا".

وأضاف هاتشينسون: "يركّز برنامج ’عالم روتانا الآمن‘ على النواحي الأهم بالنسبة للنزلاء حالياً، وهي التجارب والخدمات غير التلامسية وممارسات التنظيف والتعقيم المكثفة والمعتمدة من قبل خبراء عالميين بما يضمن لهم البقاء آمنين أثناء إقامتهم في فنادقنا".

ومن أبرز ما يقدمه برنامج "عالم روتانا الآمن":

تجربة غير تلامسية

أطلقت روتانا باقة من الخدمات الرقمية الجديدة أو المعدّلة التي يمكن الوصول إلى معظمها عبر الهواتف المحمولة للنزلاء بما في ذلك تطبيق روتانا، وهي:

تسجيل الدخول عند الوصول أو مقدماً من دون تلامس باستخدام خاصية تسجيل الوصول عبر الإنترنت

قوائم مأكولات غير تلامسية لخدمة الطعام داخل الغرف أو في المطاعم

إجراء حجوزات الغرف والمطاعم أو طلب الخدمات داخل الغرف وإنجاز إجراءات المغادرة سريعاً بواسطة الخدمات غير التلامسية عبر تطبيق روتانا

وتشمل الخدمات غير التلامسية الأخرى:

تحضير طلبات الطعام الجاهز لتناولها خارج المطاعم

تجهيز طلبات خدمة الغرف وتقديمها من دون أي تلامس

تنظيف الغرف وفق مواعيد مرنة تناسب النزلاء

تقديم خدمات الاستلام والتسليم داخل الغرف من دون أي تلامس

نهج معزّز للتنظيف

عمدت روتانا إلى تعزيز برنامجها الصارم أصلاً للتنظيف والتعقيم، وزادت وتيرة عمليات التنظيف في جميع مرافق الفندق، فضلاً عن إتباع إجراءات تطهير شامل جديدة باستخدام معدات رش الرذاذ المكثف في جميع فنادقها.

كما تعاونت المجموعة مع شركة "إيكولاب"، المتخصصة في تقنيات وخدمات تكنولوجيا المياه والنظافة والتعقيم والطاقة، لمراجعة وتصديق وتنفيذ وتدريب وتعزيز إجراءات النظافة والتعقيم والتطهير في جميع مرافق فنادقها. وذلك لضمان تحقيق أقصى معايير النظافة والصحة والسلامة المحلية والإقليمية والعالمية كافة.

ما الذي يتوقعه ضيوف روتانا:

من الموظفين:

يلتزم جميع الزملاء العاملين في فنادق روتانا بإرتداء معدات الحماية الشخصية (PPE) ويتبعون بروتوكولات نظافة وتعقيم صارمة

في المساحات العامة:

ركن السيارات بشكل ذاتي بدلاً من توفير خدمة ركن السيارات

تطهير الأمتعة عند الوصول إلى الفندق

الفحص الحراري أو قياس درجة الحرارة (حيثما ينطبق ذلك)

توافر مطهرات اليدين في جميع الأماكن العامة والمصاعد

تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي مع تثبيت اللافتات

زيادة عدد أعمال عمليات التنظيف في الأماكن العامة من الفندق

في الغرف:

إزالة جميع وسائل الراحة غير الضرورية، وتقليل عناصر الديكور والتصميم الداخلي

استبدال جميع مستلزمات الرفاهية المتبقية بشكل إفرادي لكلّ ضيف مع الالتزام بتنفيذ تدابير تطهير وتعقيم صارمة

إزالة محتويات الثلاجة الصغيرة (الميني بار) والكؤوس وسيتم تقديمها للضيوف فقط عند الطلب

في المطاعم:

ترتيب الطاولات بشكل جديد لضمان توفير مساحات مريحة لتناول الطعام وزيادة مسافات التباعد بين الضيوف

الإطلاع على قوائم الطعام (À la carte) باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR code scans

توفير خدمات الطلبات الخارجية للطعام وخدمة تناول الطعام داخل الغرف مع الالتزام بأساليب التغليف الآمن

في الصالات الرياضية للفنادق:

زيادة عمليات تنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة الرياضية

تغيير أماكن المعدات الرياضية لتحقيق التباعد الاجتماعي

في مسابح الفنادق: