حقيقة فرض مصر رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون

أوضحت المنظمة العربية للسياحة حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً بخصوص فرض مصر رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن الرسوم المفروضة هي بحدود مبلغ 25 دولارا أمريكيا لكل فرد وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط وإنما هي على كافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية اما بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته كما وأنها حريصة بأن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وتابع أن المنظمة العربية للسياحة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

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