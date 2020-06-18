فنادق دبي تطرح عروضا ترويجية تشجع على السياحة الداخلية

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم المنشآت الفندقية في دبي باقات ترويجية لاستقطاب ضيوفها من داخل الدولة، مع إعادة فتح نشاطها التدريجي بعد تأثر قطاع السياحة بتداعيات جائحة "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية، حيث تقدم خصومات على الإقامة والمطاعم، وغيرها من المرافق والخدمات الأخرى.

وفي إطار الإرشادات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وهيئة الصحة بدبي، وضعت الفنادق صحة وسلامة ضيوفها والنزلاء وكذلك الموظفين في مقدمة أولوياتها ليشعروا بالأمن والطمأنينة وهم يستمتعون بمختلف التجارب التي توفرها لهم بما فيها الإقامة والشواطئ والمطاعم والمسابح، إلى جانب ممارسة الأنشطة المائية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "إن استئناف قطاع الضيافة لعملياته التشغيلية وتقديم عروض ترويجية خلال هذه المرحلة موجهة للسوق المحلي لاستقطاب الضيوف من سائر الإمارات الأخرى هو خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية للقطاع في الفترة المقبلة".

وأضاف كاظم: "نأمل من خلال التشجيع على السياحة الداخلية، أن يشعر الناس بالطمأنينة لاسيما مع اتخاذ الفنادق كافة الإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة النزلاء والضيوف والموظفين، ومن شأن ذلك أيضا تعزيز الثقة لدى الزوار المحتملين من مختلف دول العالم بأن الأمور تعود لطبيعتها في دبي، وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها عندما يصبح السفر متاحا وآمنا، وبأنها تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل صحة وسلامة الجميع".

ولضمان التزام المنشآت الفندقية بإرشادات الصحة والسلامة يقوم مفتشو "دبي للسياحة" بإجراء زيارات ميدانية بانتظام للـتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات من قبل الضيوف والموظفين، إلى جانب التعقيم والتطهير والتنظيف الشامل لجميع الغرف والمرافق وأنظمة تكييف الهواء والمعدات وخزانات المياه ودورات المياه، بالإضافة إلى تعقيم الردهات والمناطق المشتركة الأخرى، إلى جانب التأكد من الحفاظ على سعة المصاعد في الفنادق ضمن العدد المسموح به، وكذلك التأكد من وجود أجهزة فحص حرارة بدون ملامسة الضيوف عند مدخل الفندق.

العروض الترويجية في الفنادق

منتجع جي ايه

يمكن الاستمتاع بأجواء الشاطىء الذي يمتد على مسافة 800 متر ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التجارب والمأكولات، حيث يقدم المنتجع عرضا رائعا عند حجز غرفة ابتداء من 396 درهما للحصول على رصيد قابل للاستبدال بنسبة 100 بالمئة على مجموعة من الأنشطة وخيارات المأكولات في الفندق ذاته. علما بأن العرض الذي يشمل على فطور مجاني في المطعم مخصص لسكان الدولة.

أتلانتس النخلة

يقدم أتلانتس النخلة باقة جذابة للإقامة والألعاب عند حجز غرفة تبدأ من 549 درهما خلال أيام الأسبوع و 649 درهما في عطلة نهاية الأسبوع. والتي تشمل الفطور، والدخول إلى مدينة أكوافنتشر المائية، وحوض ذا لوست تشامبرز المائي، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 200 درهم لإنفاقه في أي مكان في المنتجع (باستثناء محلات التجزئة).

كما يمكن للضيوف أيضًا ترقية غرفهم إلى باقات نادي إمبيريال للاستفادة من العديد من المزايا الحصرية بما في ذلك احتساء الشاي بعد الظهر يوميًا.

وسوف تعيد مدينة أكوافينتشر المائية في أتلانتيس فتح أبوابها اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو، حيث سيكون بإمكان الجمهور الاستمتاع بمرافقها وأنشطتها المختلفة والاستفادة من خصم بنسبة 50 بالمئة من الخميس إلى الأحد.

وسوف تتوفر تذاكر الدخول بأسعار مذهلة مقابل 119 درهما للكبار، و99 درهما للأطفال، إلى جانب الاستفادة من خصم بنسبة 50 بالمئة على خليج الدلافين، ومنطقة أسد البحر، وحوض ذا لوست تشامبرز المائي، إلى جانب تجارب الغوص في "ذا امباسادور لاغون"، كما بإمكان الضيوف المقيمين في المنتجع من الخميس إلى الأحد الحصول على تذاكر دخول مجانية يوميا وبوقت غير محدود كجزء من سعر غرفهم (تبدأ من 649 درهما).

فندق رامادا باي ويندام جميرا

يمكن للضيوف الاستفادة من عرض الغرفة الكلاسيكية مع وجبة فطور مقابل 199 درهما أو 299 درهما مع فطور وعشاء. حيث يأتي الجناح المكون من غرفة نوم واحدة مع وجبة فطور مقابل 299 درهما. فيما تغطي الباقة الإشغال المزدوج مع طفل واحد أقل من 12 عاما الذي يحق له الإقامة مجانًا، وتشمل خصما بنسبة 30 بالمئة في جميع المطاعم والمحلات. يسري هذا العرض من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2020.

جميرا زعبيل سراي

بإمكان المواطنين والمقيمين توفير 40 بالمئة على إقامتهم في جميرا زعبيل سراي في نخلة جميرا. حيث تتضمن الباقة المتاحة من 1 يوليو المقبل مجموعة من المزايا والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد الأسرة. فيما تبدأ الأسعار من 650 درهما، وتشمل المزايا وجبة إفطار مجانية كل يوم وإمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة بوقت متأخر، وكذلك خصم بنسبة 20 بالمئة على المأكولات والمشروبات الإضافية، ودخول حصري إلى الشاطئ الخاص، واستخدام إنترنت عالي السرعة مجانًا في جميع أنحاء الفندق. كما يتوفر خيار آخر بأسعار تبدأ من 735 درهما، وهو يقدم وجبة إفطار إلى جانب غداء أو عشاء مجانية يوميا.

العنوان وسط مدينة دبي

يتيح العنوان وسط مدينة دبي خصما بنسبة 50 بالمئة على أفضل الأسعار المتاحة، إلى جانب قسائم هدايا إعمار بقيمة 200 درهم للغرف أو 400 درهم للأجنحة في الليلة. تعكس كل غرفة وجناح في العنوان وسط مدينة دبي الراحة والرفاهية والرقي والديكور الاستثنائي، مما يجعلها طريقة مثالية لقضاء العطلة الصيفية. كما أن إقامة الأطفال الصغار مجانًا ، ويكون تسجيل الوصول المبكر الساعة 10:00 صباحاً، علما بأنه يمكن تمديد تسجيل المغادرة حتى الساعة 6:00 مساءً. يسري هذا العرض حتى 30 سبتمبر 2020.

منتجع المها الصحراوي

يمكن الاستمتاع بالطبيعة في منتجع المها الصحراوي، من خلال الحجز على www.al-maha.com حيث يقدم المنتجع أسعاراً خاصة. وتشمل الإقامة لليلة واحدة وجبة فطور وغداء وعشاء، بالإضافة إلى الأنشطة الصحراوية المميزة في محمية دبي الصحراوية الفريدة التي تضم أكثر من 130 نوعًا من الطيور والمها العربي الملكي والغزلان الصغيرة. كما يمكن لعشاق الطبيعة استكشاف المناظر الطبيعية الساحرة للصحراء العربية، مما يوفر لضيوفها مناظر خلابة للكثبان الذهبية والحياة البرية في بيئتها الطبيعية.

فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي

يوفر فندق ومركز لو ميريديان دبي إقامة عائلية مميزة، مع غرف الضيوف التي تم تجديدها حديثا إلى جانب الحديقة والمسبح، كما يمكن الاستمتاع بخصم 50 بالمئة على الغرفة الثانية. كذلك يمكن الاستمتاع بالمأكولات الشهية في المطاعم المشاركة، حيث يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً عند تناوله مع أولياء أمورهم.

فندق جي دبليو ماريوت ماركيز

يمكن الاستمتاع بالإقامة بفندق 5 نجوم ابتداءً من 430 درهما مع وجبة إفطار مجانية. توفر الغرف والأجنحة المفروشة الأنيقة خدمة الإنترنت المجانية وخدمة الغرف على مدار الساعة. يضم الفندق أيضاً ثلاثة خيارات لتناول الطعام، منها المأكولات التايلاندية ولحوم الستيك في الطابق 68.

مركز ريتز كارلتون دبي المالي العالمي

يسمح هذا العرض الحصري للمقيمين في دولة الإمارات بالاستمتاع بقضاء عطلة مميزة داخل الدولة، حيث يمكن الاستمتاع بإقامة فاخرة في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي مع هذا العرض المخصص للمواطنين والمقيمين وعائلاتهم. ويشمل العرض توفير خصم بنسبة 15 بالمئة على أفضل سعر متاح، بالإضافة إلى توفير إفطار لشخصين بالغين وطفلين ووجبة غداء أو عشاء لشخصين بالغين وطفلين.

فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي

يقدم فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي عرضا رائعا، حيث يمكن الاستمتاع بوجبة فطور في Bull & Bear لشخصين، مع الحصول على رصيد بقيمة 200 درهم لإنفاقها في أحد المطاعم، عند حجز غرفة واحدة في الليلة، مع ضمان تسجيل الوصول المبكر في الساعة 10:00 صباحًا وتسجيل المغادرة المتأخرة في الساعة 6:00 مساءً، كما يمكن الانتقال مجانا إلى دبي مول ولا مير.

تاج دبي

يقع فندق تاج دبي في قلب منطقة برج خليفة، حيث يتضمن مزيجا من التراث والحداثة، ويمكن للعائلات والأزواج الاستمتاع بعطلة رائعة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالإقامة عند حجز غرفة ابتداءً من 299 درهما في الليلة، وتجربة الإقامة في إحدى الغرف أو الأجنحة الفخمة الفسيحة المطلة على البرج، والتي تتضمن وجبة إفطار يومية، مع إقامة مجانية لطفل واحد أقل من 12 عاما، مع إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخرة حتى الساعة 6 مساءً. يسري العرض حتى 29 يوليو 2020.

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