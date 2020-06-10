دبي تتبنى أسلوباً فريداً في الترويج السياحي

المصدر: دبي - البيان

كانت الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن سبباً في تغيير الكثير من أنماط العمل وممارساته، وربما من أبرزها زيادة الاعتماد على البيئة الافتراضية والعمل عن بُعد بما في ذلك الاجتماعات عبر تقنيات الاتصال المرئي المختلفة، والتي أصبحت أحد أهم مقومات استمرار الأعمال في مختلف القطاعات حول العالم، حيث وجدت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي في هذه الظاهرة فرصة سانحة للاستفادة منها لتعزيز جهودها الترويجية للإمارة بأسلوب مبتكر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما فرضته من مستجدات.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص دائرة السياحة والترويج التجاري على ترسيخ مكانة دبي وإبراز معالمها السياحية الفريدة.

فمع أخذ المكانة العالمية لإمارة دبي في الحسبان بما تمتلكه من مقومات جذب تتفرد بها الإمارة على مستوى العالم، ومنها على سبيل المثال: برج خليفة، البناء الأكثر ارتفاعاً على سطح كوكب الأرض، قامت "دبي للسياحة" بتوفير مجموعة من الصور المميزة تم التقاطها من أماكن متعددة في دبي لتعكس جمال وتنوّع معالمها التي تمنح كل من يزورها ذكريات لا تُنسى، وذلك لاستخدامها كخلفيات افتراضية في مكالمات الفيديو والاجتماعات التي تتم عن بعد، دون أي مقابل مادي أو رسوم.