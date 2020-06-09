أسكوت العالمية تطور خدماتها لضمان جاهزية منشآتها حول العالم

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة "أسكوت المحدودة"، المملوكة بالكامل لمجموعة "كابيتالاند"، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أنها ستعيد النظر في تصميم منتجاتها وخدماتها للشقق الفندقية السكنية لضمان جاهزيتها المستقبلية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19).

وستعمل أسكوت على إعادة تعريف تجربة ضيوفها من خلال الاستفادة من نقاط القوة في التصميم الحالي لشققها الفندقية، واستغلال الاتجاهات الناشئة مثل تزايد الإقبال على العمل من المنزل، والمخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة، والعالم الرقمي المتسارع.

وقال كيفين جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتالاند السكنية العالمية والرئيس التنفيذي لأسكوت المحدودة: "لقد ظلّت شركة أسكوت وشققها الفندقية صامدة في ظل انتشار كوفيد-19، حيث نسعى دوماً إلى أن نكون مكان الإقامة المفضل من خلال توفير ملاذ آمن لضيوفنا الذين وضعوا ثقتهم فينا. ونحن بصدد اتخاذ خطوات لضمان جاهزية الشركة لحقبة ما بعد كوفيد-19، وذلك بهدف تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال الشقق والخدمات الفندقية والسكنية وتقديم قيمة أكبر لضيوفنا وشركائنا التجاريين."

مضيفاً أن أسكوت تقوم في الوقت الحالي بمراجعة كل نقاط الاتصال داخل أماكن المعيشة والعمل للاستفادة من التوجه السائد في الوقت الراهن وهو العمل من المنزل، فضلاً عن تحسين الحلول الرقمية بالشركة وتسخير التقنيات الأكثر ذكاءً لتوفير القيمة والأمان لضيوف أسكوت.

وبالتزامن مع تخفيف قيود السفر العالمية والمحلية والبدء في استقبال الضيوف الجدد والعائدين للإقامة في شقق أسكوت الفندقية، أطلقت مجموعة "كابيتالاند" في كافة ممتلكاتها برنامجأ جديداً للنظافة بعنوان (أسكوت كيرز) "Ascott Cares" وذلك بهدف طمأنة الضيوف والموظفين حول إجراءات النظافة الصارمة المعمول بها.

وسيتم تطبيق هذه الإجراءات التي يشملها البرنامج الجديد في كافة الشقق الفندقية التابعة لأسكوت في الشرق الأوسط وهي: أسكوت بارك بلايس دبي، سيتادينز مترو سنترال دبي، أسكوت تحلية جدة، سيتادينز السلامة جدة، سبكترومز ريزيدنس جدة، أسكوت رافال العليا الرياض، أسكوت كورنيش الخبر، سومرست بانوراما مسقط، سومرست الفاتح البحرين، وسومرست مسلك إسطنبول، سومرست وست باي دوحة.

ومن جانبه أكد فينسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لأسكوت بالشرق الأوسط وإفريقيا والهند على تنفيذ إجراءات تعقيم قوية في كافة عقارات أسكوت الشرق الأوسط، ويشمل ذلك فحص درجات الحرارة اليومية، وتطبيق التوجيهات الحكومية المتعلقة بالمرافق الترفيهية والصحية، بالإضافة إلى الالتزام الصارم باللوائح الإجبارية لارتداء الكمامات والقفازات واستخدام معقمات اليد.

منوهاً إلى تكثيف جهود التعقيم عبر الشقق الفندقية واللوبي والمرافق العامة انطلاقاً من الثقة التي وضعها ضيوف أسكوت كأحد أهم العلامات التجارية في هذا المجال، مؤكداً أن ضيوف أسكوت من المقيمين لفترات طويلة أو قصيرة سيجدون في استقبالهم عند عودتهم إلى فنادق أسكوت ملاذاً آمناً وخدمات رعاية مجانية، معرباً عن تطلعه لعودة الزخم الذي كان موجوداً قبل الأزمة الحالية.

في الوقت الحالي، تعتبر الشقق الفندقية الفسيحة بأسكوت مناسبة تماماً للضيوف الذين يختارون البقاء في منازلهم لفترات طويلة من الوقت، بما في ذلك مساحات منفصلة لكل من غرف المعيشة والعمل وتناول الطعام، علاوة على مطابخ مجهزة بالكامل وثلاجات داخل الشقق، وخدمة الواي فاي عالية السرعة.

وللاستفادة من التوجه الحالي بالعمل من المنزل، تدرس أسكوت تطوير تصميماتها لخلق مساحة عمل أكثر إنتاجية داخل الشقق الفندقية، ويشمل ذلك القيام بتحسينات على البيئة المخصصة للعمل داخل الوحدات، مثل توفير خدمات إضاءة أفضل، واستغلال أفضل للمساحات، وإعداد الحوائط لتكون مهيئة لاستخدام تقنيات الاتصال المرئي والبث عبر الإنترنت.

هذا بالإضافة إلى نشر الحلول والتقنيات الرقمية لتوفير الراحة والقيمة والأمان للضيوف، حيث ستوفر المستشعرات الموجودة بكافة وحدات أسكوت درجة عالية من عوامل السلامة والأمان من خلال المسح الحراري أو تتبع أثر الأقدام والتجمعات لتسهيل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إدارة طاقة الغرفة والمياه بشكل أكثر ذكاء.

كما ستعزز أسكوت من استخدامها لتقنيات الموبايل من خلال إطلاق تطبيق جديد في وقت لاحق من هذا العام، وسيكون التطبيق الجديد بمثابة مركز خدمات متكامل دون الحاجة إلى أي اختلاط أو احتكاك، ويشمل ذلك الدخول إلى الشقق والمدفوعات، وتسجيل الوصول، وتسجيل المغادرة. كما توفر التقنية الجديدة خدمات سلسة وعناصر تحكم ذكية داخل الغرفة ، وإدارة نقاط ولاء Ascott Star Rewards ، أو استرداد نقاط العروض الخاصة.

وستقدم أسكوت، ضمن برنامجها الجديد (أسكوت كيرز) معايير صارمة للنظافة وللتباعد الاجتماعي الآمن وذلك بهدف مواصلة توفير منازل آمنة لضيوفها وبيئة عمل آمنة لموظفيها أيضاً.

ويشمل برنامج (أسكوت كيرز) تسعة التزامات لتعزيز بروتوكولات النظافة الموجودة بأسكوت، بما في ذلك: بيئة عمل الموظفين، وسلامة الضيف، والتباعد الاجتماعي، وخدمات الغرف المعززة، والشقق والغرف، والأغذية والمشروبات، والمرافق المشتركة، وخدمات لا ورقية وبدون اختلاط، وموظفي المبيعات.

وتأتي هذه البروتوكولات متطابقة مع معايير منظمة الصحة العالمية وكذلك القوانين المحلية، وسيتم تنفيذها تدريجياً في جميع منشآت أسكوت العالمية اعتباراً من يونيو 2020. لمزيد من المعلومات حول "أسكوت كيرز"، يرجى الاطلاع على الملحق أو زيارة www.the- ascott.com/ascottcares.

في حين أوضح ألفريد أونج، رئيس العمليات العالمية في أسكوت المحدودة، بأن أسكوت دوماً ما تضع سلامة ورفاهية ضيوفها وموظفيها على رأس أولوياتها، وهذا ما يؤكده برنامج (أسكوت كيرز) من خلال الالتزام بتقديم معايير النظافة عالية المستوى.

كما سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المشتركة وزيادة إجراءات التعقيم باعتبار ذلك جزءاً من الوضع الطبيعي الجديد. علاوة على ذلك، سيتم اختيار بطلاً للصحة والنظافة في كل فندق لإعلاء هذه المعايير والعمل كحلقة وصل رسمية مع الجهات الصحية المحلية لضمان الامتثال لأحدث الإجراءات الصحية التنظيمية. فمع برنامج (أسكوت كيرز)، سيحظى الضيوف براحة البال والثقة الكاملة في التزام فنادق أسكوت بتعزيز رفاهيتهم.

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