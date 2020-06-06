السياحة في دبي.. تبدأ تجاوز الجائحة

المصدر: دبي – لؤيي عبدالله

اظهرت تجربة دبي السياحية قدرة كبيرة ومرونة عالية في تطويع الجائحة بحيت تمكنت من استئناف الحركة السياحية على الرغم من الاوضاع الحالية ضمن خطة واستراتيجية متدرجة تتضمن توفير برامج سياحية تتنساب مع مختلف الظروف وتلبي جميع الرغبات والاذواق والاعمار .



المراكز التجارية



في ظل اغلاق معظم الوجهات السياحية العالمية نجحت دبي بتكييف برامجها بما يتناسب مع الظروف الحالية، حيث شكلت المراكز التجارية في دبي وجهة سياحية رئيسية بعد الاعلان عن افتتاحها يوم الاربعاء بنسبة 100% ضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية . وباتت هذه المراكز وجه اساسية للعائلات المحلية في ظل توقف السياحة الخارجية مع اغلاق الاجواء.



سينما السيارة



وشكلت تجربة سينما السيارة ابتكارا فريدا تم ادخاله الاول مره في الامارات عبر دبي حيث وفرت هذه التجربة حلا مبتكرا وآمنا مع اغلاق دور السينما في ظل الاجراءات الاحترازية الحالية، حيث تضمن التباعد الاجتماعي للمشاهدين مع وجود كل مشاهد في سيارته ضمن مكان مغلق بعيدا عن الآخرين.



نافورة دبي



وشكل استئناف العمل بنافورة دبي اعلان عن انطلاقة جديده للموسم السياحي خاصة ان هذه النافورة تعتبر من اكثر المعالم السياحية جذبا للزوار في دبي . وعادت أطول نافورة راقصة في العالم، إلى إبهار العالم مجدداً على إيقاع الموسيقى والعروض الساحرة مع قرارات فتح الاقتصاد مجدداً، حيث بدأت عروضها الراقصة وسط ابهار من الجماهير والزوار في مشهد مبشر بافتتاح كامل لكافة الانشطة السياحية.



الشواطئ



وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحارة خلال الفترة الحالية الا ان شواطئ دبي العامة والفندقية شهدت تدفق للزوار من مختلف انحاء الامارات بعد قرار فتحها مجددا بحيث كانت متنفس للعديدين لاسيما انه رافقها السماح بالانشطة والالعاب المائية ضمن مجموعة من الشروط التي تستهدف صحة وسلامة الزوار .



وتعتبر شواطئ دبي ضمن اهم خيارات السياح ، ليس فقط بسبب رمالها الذهبية أو مياهها الزرقاء، بل لما توفره من خدمات وأنشطة متعددة، تمزج بين المرح والسباحة والمشي والاسترخاء، وممارسة هواية الصيد وقيادة الدراجات المائية وجمع الأصداف، وصولاً إلى الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس.

رحلات السفاري



وشكل الاعلان عن السماح برحلات السفاري ضمن اشتراطات معينة نافذة سياحية جديده للمقيمين على ارض الامارات لاسيما انها تعتبر من الانشطة السياحية التي تستهوي الكثيرين خاصة خلال وقت الغروب.

وتعتبر صحراء دبي واحدة من أهم المزارات السياحية التي تستقطب كل عام أعداداً متزايدة من السياح الأمر الذي شجع الشركات السياحية ومكاتب السياحة والسفر على تصميم برامج وعروض ورحلات ومخيمات صحراوية لاستقطاب السياح .

السياحة الافتراضية



ووفرت دبي خيارات سياحية ابداعية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة ، وهو الخيار الاوحد الذي كان قبل افتتاح المرافق السياحية ومازال هذا الخيار مناسب بشكل كبير لاسيما للاطفال وكبار السن االذين تشملهم القيود والاجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم .



وفي هذا الإطار، بادرت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتعاون مع «دبي 360»، إلى استعراض محفظة بعض المواقع التراثية والثقافية الغنية التابعة لها، من خلال موقع «دبي 360» الإلكتروني.ويوفر موقع «دبي 360» لمستخدمي الإنترنت، إمكانية رؤية مشاهد بانورامية من الأعلى للكنوز التراثية والتاريخية الساحرة في الإمارة، من خلال مجموعة كبيرة من الصور البانورامية ومقاطع الفيديو التفاعلية الملتقطة بتقنية التصوير البطيء، ويقدم الموقع جولات فريدة داخل تلك المواقع، مستفيداً من التقنيات التفاعلية والصور البانورامية مكتملة الزوايا، وكذلك الصور المتتابعة والفيديو.

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