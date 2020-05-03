تايم للفنادق تستعد لمرحلة ما بعد التعافي من "كورونا"

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عروض ترويجية جديدة تركز على إجراء الحجوزات الفندقية والإقامة في أحد منشآتها الفندقية في الدولة، بما يتماشى مع متطلبات الظروف الراهنة ويعزز من أداء المجموعة، في الوقت الذي بدأت فيه الإمارات تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي ظل حالة عدم اليقين المرتبطة برفع حظر السفر وإعادة تشغيل الرحلات الجوية، تطرح "تايم" مجموعة من خيارات الحجز المرنة، والتي لا تتيح للضيوف إجراء الحجوزات الآن والدفع عند الوصول فحسب، بل توفر لهم إمكانية إلغائها أو تعديلها بشكلٍ مجاني دون أي رسوم إضافية، بالإضافة إلى الاستمتاع بوقتٍ أطول في اليوم الأخير من إقامتهم، وذلك من خلال تسجيل الخروج عند الساعة 4 مساءً.

تعليقاً على ذلك، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "لقد صممنا هذه الحزمة الترويجية كي نمنح عملاءنا الأوفياء مزيداً من الثقة أثناء إجراء الحجوزات، مع إعفائهم من دفع أي رسوم إذا ما أرادوا إلغاء الحجز أو تغييره إلى تاريخٍ جديد".

وأضاف: "في الحقيقة، ظهر تأثير كوفيد-19 على الأشخاص والمجتمع أكثر مما تخيلنا، لذلك أردنا مساعدة ضيوفنا عبر تسهيل إتمام الحجوزات الفندقية وجعلها أكثر سهولةً وأماناً قدر الإمكان، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات وهم يخططون لحجوزاتهم المستقبلية سواءً لغرض العمل أو لقضاء الإجازة مع العائلة. بموجب هذه العروض الجديدة، فإنهم لن يتأثروا من الناحية المالية إذا ما قرروا إلغاء أو تأجيل الحجوزات وفقاً لمتغيرات الظروف الراهنة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه العروض الترويجية تخضع لإمكانية وشروط توافر الحجوزات، وهي ممتدة لغاية 30 سبتمبر 2020، باستثناء أيام العيد.

وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد واستعداداً لرفع قيود السفر، اتخذت مجموعة تايم عدداً من التدابير الاحترازية لتعزيز الإجراءات الصحية والنظافة بما يضمن راحة الضيوف وسعادتهم. حيث عملت على تكثيف عمليات التعقيم والتنظيف في مختلف أروقة ومرافق الفنادق التابعة لها استعداداً لاستقبال ضيوفها.

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