هيئة السياحة الأيرلندية تدعم "خلّك في البيت" وتدعو لمتابعة "صراع العروش"

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة السياحة الأيرلندية، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، الجمهور في أنحاء العالم إلى قضاء وقت ممتع بصحبة العائلة في المنزل، ومتابعة المسلسل العالمي "صراع العروش"، الذي يصحبهم في رحلة مشوقة إلى أجمل المواقع الطبيعية في جزيرة أيرلندا، وذلك دعماً لحملة "خلّك في البيت" للحفاظ على السلامة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان مسلسل "صراع العروش" قد حقق شهرة عالمية ونال العديد من الجوائز بسبب قصته الأسطورية، وجذب السيّاح إلى مشاهدة سحر الطبيعة الأيرلندية، وفك ألغاز تضاريسها الجغرافية، في قارة ويستروس، وموقع وينترفل، إضافة إلى 49 موقعاً آخر، منها: ستورم لاند، وقلعة وارد دون، وغابات توليمور دون.

ومن خلال شخصية آريا في المسلسل التي تحب المغامرات، يستكشف المشاهدون قرى تووم وموهير أمور في أيرلندا الشمالية، وتحديداً المشاهد الأخيرة للمعركة الملحمية قبل هزيمة شخصية ملك الليل.

وجرى تصوير المشاهد في غابات دارك هيدجز الشهيرة عالمياً، وفي وادي شيلانافوغي حيث موطن السكان الأصليين، ومع تسارع أحداث المسلسل، تستمر الطبيعية الجميلة في جذب المتابعين حتى نهاية أحداث المواسم الثمانية.