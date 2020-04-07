تعيين كيفين جوه الرئيس التنفيذي لـ"أسكوت المحدودة" رئيسا تنفيذيا لمجموعة كابيتالاند السكنية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة كابيتالاند المحدودة، إحدى أكبر المجموعات ذات المحفظة السكنية المتنوعة، عن تعيين كيفن جوه في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتالاند السكنية العالمية.

ومن خلال منصبه الجديد سوف يشرف كيفن جوه على جميع أعمال المحفظة السكنية والشقق الفندقية التابعة لمجموعة كابيتالاند حول العالم، وتعتبر المحفظة السكنية إحدى الركائز الثلاث للأعمال الاستراتيجة للمجموعة نحو تحقيق النمو المستدام، وذلك إلى جانب الركيزتين الاثنتين المتمثلتين بإدارة الأموال والاستثمار والتطوير، وإلى جانب منصبه الجديد سوف يتابع السيد جوه أعماله بكونه الرئيس التنفيذي لشركة أسكوت المحدودة المملوكة بالكامل لمحفظة كابيتالاند لأعمال الوحدات السكنية، وكان قد تقلّد هذا المنصب عام 2018.

وكان جوه قد تدرّج بالمناصب في عمله مع مجموعة كابيتالاند التي أصبح فرداً من فريق عملها في شهر مايو عام 2007، حيث تسلًم العديد من المناصب القيادية في شركة أسكوت المحدودة للشقق الفندقية مثل مناصب الرئيس التنفيذي، والمدير الإداري العام لمنطقة شمال آسيا، والمدير العام الإقليمي للمنطقة الشرقية والجنوبية لجمهورية الصين الشعبية، ومن خلال خبرته الواسعة يعتبر السيد جوه عضواً رئيسياً ضمن الفريق القيادي المسؤول عن إدارة وتنفيذ استراتيجيات التطوير للمجموعة.