141 مليار درهم إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات خلال 2019

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

كشف مجلس السياحة والسفر العالمي، عن أن إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات، بلغ نحو 141.1 مليار درهم خلال عام 2019.

وذكر المجلس في تقريره السنوي الذي أصدره اليوم، أن مساهمة قطاعي السياحة والسفر في الناتج المحلي لدولة الإمارات بلغت 177.8 مليار درهم تشكل 11.9% من الإجمالي، في حين سجل ناتج قطاع السياحة نمواً بنسبة 5% خلال العام الماضي مقارنة مع العام السابق عليه.

وعلى صعيد التوظيف، أشار المجلس إلى أن مساهمة في سوق التوظيف في الدولة وصلت إلى 11.1% من اجمالي الوظائف ب 745.2 وظيفة.

واستحوذ السوق الهندي على النسبة الأكبر من الزوار القادمين إلى الإمارات بنسبة 12% من إجمالي زوار الدولة في 2019، وجاء السوق السعودي في المركز الثاني بنسبة 9% ثم المملكة المتحدة 8%، في حين بلغت حصة الزوار الصينيين نحو 6% والعُمانيين 5%.

وتعتبر الإمارات الوجهة الأكثر استقطاباً للزوار في المنطقة بدعم من تطور البنية التحتية السياحية وتوسع الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديدة في حين تشير التوقعات أن أعداد الزوار ستشهد مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة.