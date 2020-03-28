30 % تراجعاً متوقعاً في السياحة العالمية 2020

المصدر: مدريد - أ ف ب

توقعت منظمة السياحة العالمية أمس أن يتراجع عدد السياح في العالم من 20 إلى 30% في 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يهدد ملايين الوظائف.

وكانت الأمم المتحدة توقعت سابقاً أن يبلغ التراجع 1 إلى 3% مقارنة بعام 2019.

وتوقعت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة ومقرها في مدريد أن تتراجع الإيرادات السياحية 300 إلى 450 مليار دولار، أي قرابة ثلث عائدات 2019 التي بلغت 1,5 تريليون دولار. وقال الأمين العام للوكالة زوراب بولوليكاشفيلي إن «السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً»، مضيفاً إنه من الواضح أن ملايين الوظائف في القطاع مهددة. ولفتت الوكالة إلى أن السياحة العالمية تراجعت نحو 4% خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 وفقط بنسبة 4% عام 2003 في أعقاب تفشي متلازمة سارس التي أودت بحياة 774 شخصاً في أنحاء العالم.

وكانت المنظمة قد توقعت مطلع العام أن تسجل السياحة العالمية نمواً بنسبة 3 إلى 4%، لكنها عدلت توقعاتها في 6 مارس بسبب التفشي السريع لكوفيد-19 وتنبأت بأن يبلغ التراجع 1 إلى 3%.