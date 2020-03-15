"دي إكس بي إنترتيمنتس" تغلق منتزهاتها الترفيهية مؤقتاً حتى نهاية مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "دي إكس بي إنترتيمنتس"، عن إغلاق المنتزهات الترفيهية بشكل مؤقت، وذلك حتى نهاية مارس الجاري لحين الانتهاء من تقييم الوضع الراهن.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان لها اليوم، إن الإغلاق يشمل منتزهات "موشنجيت دبي" و"ليجولاند دبي" وحديقة الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك" دبي و"بوليوود باركس دبي" مؤقتاً.

يأتي القرار إتباعاً لتوجيهات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بتأجيل جميع الفعاليات المقررة في دبي لشهر مارس الجاري حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية.

وأكدت الشركة على أن سلامة الضيوف والموظفين أولوية قصوى لها حيث ستواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة وإتباع تعليماتهم فيما يخص ذلك.