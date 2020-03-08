دبي من أسرع المدن الحضرية نمواً في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

بشمسها الساطعة وجوها الدافئ ومجتمعها العالمي النابض بالحياة دبي تجمع أكبر الأسماء في عالم الأعمال. ولطالما كانت هذه المدينة وجهة شعبية لكل من المصطافين

والمهنيين الباحثين عن مستقبل زاهر، وفق تقرير أصدره حديثاً موقع Schilling Travel".

وقال تقرير الموقع اللندني، إن المدينة تسعى الآن لجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع من جميع أنحاء العالم، في غمرة تحولها إلى مركز عالمي للابتكار وهي تستثمر مليارات الدولارات في هذا الإطار لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة.

وكشف التقرير عما تعج به دبي من أماكن ومعالم سياحية تبهر الأنظار، مبرزاً عظمة المكانة العالمية التي تتمتع بها في حلبة السياحة العالمية، واصفاً إياها بقبلة السياح، ومقصد للزائرين، وبهجة الناظرين لعشاق الهندسة المعمارية.

وهذه بالتأكيد مدينة التفوق، فهي تحتن أكبر جزر اصطناعية، وأطول مبنى، وأطول فندق في العالم، وواحد من أكبر المراكز التجارية، على سبيل المثال لا الحصر. وتعج المحلات التجارية بأكبر الأسماء والعلامات التجارية الفاخرة في العالم.

وإدراكاً منها لجعل دبي المدينة الأكثر ازدهاراً على المدى الطويل، أخذت الحكومة على عاتقها بناء مركز تجاري وسياحي هو الأكثر استقراراً في منطقة الشرق الأوسط، جعل العديد من الشركات العالمية الكبرى تتخذ من دبي مراكز لأعمالها في الشرق الأوسط بسبب جوها الودود المنفتح. ويعد مطار دبي، أحد أكبر المطارات في العالم، وأكثرها ازدحامًا من حيث عدد المسافرين الدوليين، وحركة الركاب تنمو بوتيرة أسرع من أقرب منافسيها، ومن يدري، فقد يصبح قريباً المطار الأول في العالم.