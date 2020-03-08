«يورونيوز»: «نخلة جميرا» عجيبة الدنيا الثامنة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت شبكة «يورونيوز» جزيرة «نخلة جميرا» الاصطناعية بأنها رمز لإبداع دبي وطموحها، كما ذكرت أن الجزيرة توصف عن جدارة واستحقاق بكونها عجيبة الدنيا الثامنة.

وبثت الشبكة أمس تقريراً تلفزيونياً خاصاً عن «نخلة جميرا»، حيث استعرضت فيها كافة معالم الجزيرة ومكوناتها. وذكر التقرير أن الجزيرة العملاقة استمدت اسمها من تصميمها على شكل نخلة، وأوضح أنها بُنِيت في الأساس من الرمال، والصخور والعزيمة المطلقة من جانب دبي.

وأوضح التقرير أن ما يُبقي الجزيرة قائمة حاجز للأمواج على شكل هلال يمتد بطول 11 كيلومتراً وتتراص عليه الفنادق الفاخرة من فئة الخمسة نجوم، حيث يضطلع بمهمة حماية الجزيرة، ويساعده في ذلك مَدخلان يتيحان تدفق مياه الخليج الزرقاء الصافية في الجزيرة مع حركة الأمواج. وأفاد التقرير بأن عدد سكان الجزيرة يناهز 78 ألف شخص جميعهم يعتبرونها بيتهم، ويعيشون في وحدات سكنية فاخرة داخل البنايات المكونة لجذع النخلة وسعفاتها.

وأضاف أن طول شاطئ الجزيرة يبلغ 78 كيلومتراً ويزخر بعدد من الفنادق الأيقونية، من أهمها «أتلانتس النخلة»، إلى جانب عدد من وجهات الترفيه وحدائق الألعاب المائية، ومنها «كلوب فيستا مير»، فضلاً عن مرافق تتيح التمتع بمشاهدة بانورامية خلابة لمعالم الجزيرة في جولة داخل طائرة مروحية.