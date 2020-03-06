«أكسفورد»: الثقة بسياحة دبي في أوجها

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكد تقرير أصدرته مجموعة «أكسفورد للأعمال» أن ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع السياحة بدبي لا تزال بأوجها، متوقعاً في الوقت نفسه أن يستقطب معرض إكسبو 2020 أعداداً غفيرة من الزوار، لافتاً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية ماض في تعزيز قدرة المطار، بينما تستمر مشاريع بناء الفنادق بوتيرة متسارعة.

وقال التقرير: مع دنو موعد افتتاح إكسبو، الذي طال ترقبه، أخذ الاهتمام بدبي بالفعل منحى جديداً إلى مرحلة تتجاوز حدود المعرض، إلى آفاق الإمارة على المدى الطويل كونها وجهة سياحية، مضيفاً أن أعداد الركاب في مطارها، الذي يُعد أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، لم تؤثر به الرياح الاقتصادية الإقليمية المعاكسة.

ووفقاً لمؤشر مدن المقصد العالمية لعام 2019 الذي نشرته ماستركارد في سبتمبر 2019، حلت دبي في المرتبة الرابعة كونها أكثر المدن زيارة في العالم 2018 بـ 15.93 مليون زائر، بزيادة 1.68%، بعد كل من لندن وباريس وبانكوك.