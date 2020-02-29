كيف تنظم رحلتك؟

على الرغم من وفرة الخيارات في قطاع السياحة والسفر وميل الأفراد في هذا العصر إلى السفر أكثر، سواء كان ذلك بغرض العمل أو الترفيه أو سواهما، فإن ترتيب جدول الرحلة والتخطيط المسبق ما زال من الضروريات ولا يمكن الاستغناء أو التغاضي عنه وهو ليس دائماً بالعملية السهلة. وحول تنظيم الرحلة يقول مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند إن هناك 5 نصائح رئيسية تسهم في تسهيل تجربة السفر من أهمها:

01 بعد تحديد الوجهة ينصح ببدء البحث عن عروض الطيران مبكراً قدر الإمكان، أي قبل موعد السفر بشهرين على الأقل. وخلال فترة البحث تتبع صيحات الأسعار واجعل شركات الطيران الرخيص ضمن حساباتك، وأما مرونتك في تحديد التواريخ ستقربك من تحقيق الهدف بأقل نفقات مالية.

02 وفيما يتعلق بحقيبة السفر يجب الحرص على وضع الأغراض التي تلزمك في رحلتك من دون زيادة أو نقصان، فأنت لا تريد حتماً أن ينتهي بك المطاف مرهقاً من حمل الحقيبة

03 وعن كيفية تحديد افضل الوجهات يجب الاطلاع على طقس البلد الذي تذهب إليه، وعلى قوانينه وآخر أخباره، لأن سوق السياحة والسفر يشهد حركة تغييرات دائمة. ومن بين الوجهات الأكثر استقطاباً في كلّ الأوقات تبرز دبي وماليزيا، وتايلاند وإندونيسيا وتركيا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وشرم الشيخ في مصر وجزر المالديف.

04 رتب لموضوع المواصلات اعتباراً من مراحل التخطيط الأولى للرحلة، وعموماً ننصح باعتماد القطارات عند التنقل بين الدول القريبة، أما التنقلات الداخلية فلتكن متنوعة بين الدراجة والحافلات المحلية والمترو.

05 نظم جدول رحلتك بشكل يمكنك استكشاف أكبر عدد ممكن من المعالم السياحية في البلد الذي اخترته. قم بزيارة المتاحف أو المجمعات ومتنزهات الألعاب الشهيرة. حافظ على طابع خاص أثناء رحلتك واحصل على ذكريات لن تختبرها في مكان آخر، استفد أيضاً من الأنشطة المجانية والثروات الطبيعية في المكان.