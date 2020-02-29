دبي عاصمة السياحة الرياضية

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

نجحت دبي في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في قطاع السياحة الرياضية، من خلال توفير البنية التحتية واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الدولية، التي كان لها انعكاس إيجابي على النشاط السياحي في الإمارة بشكل عام.

تتميز فعاليات دبي بالرقي والمستوى العالمي الذي يستقطب أبرز الشخصيات والمشاهير من كل أنحاء العالم، ولعل ذلك يعود إلى ما تحظى به هذه المدينة من مرافق ذات طراز عالمي مصممة خصيصاً لأغراض تلك الفعاليات.

وتعتبر رياضة الغولف والتنس من أهم الرياضات المنتشرة على نطاق واسع في الإمارة التي أصبحت تستضيف العديد من البطولات العالمية، ومع توفر الكثير من الملاعب أصبحت سياحة الغولف والتنس من قطاعات الأعمال الحيوية التي تستقطب السياح من مختلف الجنسيات. ومن الأحداث الرياضية المهمة الأخرى بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وهي إحدى جولات سلسلة بطولة العالم لسباعيات الرجبي. التي تنطلق بأماكن أخرى منها هونج كونج، والمملكة المتحدة، ولكن تبقى بطولة دبي أكثرها شهرة بفضل موقعها المتوسط بالنسبة لمشجعي اللعبة. أما بالنسبة لسباقات الخيول، فيعد كأس دبي العالمي أحد أغنى سباقات الخيل في العالم، حيث يتصدر قمة جدول سباقات دبي التي تتميز بالأسلوب والراحة..

الرياضات التقليدية

تعتبر سباقات الهجن من أشهر الرياضات التقليدية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من جميع دول الخليج بالإضافة إلى رياضة سباقات القدرة للخيل والصيد بالصقور، وهي من الرياضات التراثية، التي تحمل ذكريات الآباء والأجداد، أضف إلى ذلك العديد من الرياضات المائية كسباق الزوارق السريعة والغوص، وركوب الجيت سكي، التي تعد من أبرز المغامرات المائية التي توفرها دبي على طول ساحلها الممتد على الخليج العربي.

وهناك المزيد من الفعاليات المتأصلة في مدينة دبي، والتي تبرز روح الإمارات وثقافتها الحقيقية، ففي شهر مايو من كل عام ترى مشهداً مدهشاً من مئات القوارب الشراعية العربية التقليدية ذات الأشرعة البيضاء المتموجة على مياه الخليج العربي وهي تتنافس على طول ساحل دبي في سباق القفال للسفن الشراعية التراثية، والذي يعتبر بمثابة تحية تقدير لمهنة صيد اللؤلؤ التي اشتهرت بها دبي في العصور الماضية.

المرافق

وتحتضن دبي مجموعة واسعة من المرافق الرياضية والترفيهية الملائمة لجميع الأعمار وحتى في فصل الصيف، نذكر منها حلبات التزلج على الجليد المتوفرة في مجموعة من الفنادق الكبيرة، إضافة إلى الملاعب المغطاة وأماكن التسلية والترفيه والحدائق المائية الشهيرة مثل وندر لاند في دبي وسكي دبي في مول الإمارات.

وقامت دبي بتشييد عدد من المنشآت الرياضية الفريدة أهمها مدينة دبي الرياضية ومجمع حمدان الرياضي وسكاي دايف دبي ومضمار ميدان ومضامير الدراجات الهوائية وأشهرها مضمار دبي للدراجات الهوائية في منطقة القدرة ومسار جميرا للدراجات الهوائية ومقرات المنظمات والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية بدبي والرجبي ومنشآت الرياضات المائية والشاطئية والغوص والغولف والبولينغ وسيارات الكارتينج والتزلج على الجليد والفروسية وسباقات الهجن والبولو والتنس والرماية والأندية النسائية والشواطئ العامة والحدائق العامة، التي تتضمن مرافق لممارسة النشاط البدني وقد ساعدت البنية التحتية المتطورة في دبي، بالإضافة إلى الثقافة الرياضية المتنامية لسكان الإمارة في إيجاد مرافق رياضية ذات مستوى مميز لعشاق الرياضة.

معالم

تضم دبي العديد من المعالم والأنشطة الرياضية التي ينصح بزيارتها لاسيما انه تستضيف العديد من الأحداث الرياضية العالمية منها على سبيل المثال:

نادي خور دبي للغولف

يتميّز نادي خور دبي للغولف بشهرة عالمية بفضل أجوائه الرائعة وخدماته المميّزة ومرافقه المتنوّعة. ولكن قبل كل شيء، يشتهر الملعب الرائع بمناظره الخلابة بالإضافة إلى موقعه المتميز قرب خور دبي.

مجمّع حمدان بن محمد الرياضي

إذا كنت من هواة الرياضة، فسوف تعشق هذا الصرح الرياضي المتكامل المزوّد بحلبة للمنافسات تبلغ طاقتها الاستيعابية 15.000 متفرج. يضمّ حوضيّ سباحة مطابقَين للمعايير الأولمبية ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية كالكاراتيه وكرة السلة وغيرهما. يستقطب الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

مضمار واسطبل ميدان

تتنافس أضخم الأسماء في عالم سباقات الخيول حول العالم في تسعة سباقات على مضمار «ميدان» الذي يبلغ طوله 2000 متر في كل عام من نوفمبر إلى أواخر مارس. يمكن للزائر أن يحظى بجولة في المضمار الذي يعتبر مقر كأس دبي العالمي لسباقات الخيول.

سكاي دايف دبي

استمتع بجولة في سماء دبي وتأمّل المناظر الخلّابة مع «سكاي دايف دبي» الجهة ذات الخبرة الكبيرة في مجال الرياضات الجويّة. اختبر تجربة القفز الحرّ الرائعة في سماء نخلة جميرا أو الصحراء العربية في دبي.