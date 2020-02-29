«سي جي كورب»: دبي بوابة توسعاتنا الفندقية في المنطقة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد راهول تشودري العضو المنتدب لمجموعة سي جي كورب جلوبال، أن مواصلة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات السياحية، وتوفير الحوافز للمستثمرين؛ كان العامل الأهم في اختيار دبي لتكون أول محطاتها للانطلاق نحو توسع استثماراتها الفندقية في المنطقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن حجم الاستثمار في فندق تاج أبراج بحيرات جميرا، الذي افتتح مؤخراً ويضم 200 غرفة وصل إلى نحو 500 مليون درهم، في حين أن إجمالي استثماراتنا في الإمارات تصل إلى نحو 700 مليون درهم، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لا يوجد لها نظير على مستوى المنطقة.

وقال تشودري: «إن مجموعة سي جي التي تمتلك وتدير حالياً أكثر من 98 فندقاً حول العالم، وتخطط لزيادة محفظتها الفندقية إلى 130 فندقاً خلال العام الجاري، اختارت دبي لأول استثمار لها في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لثقتها في مستقبل صناعة السياحة في دولة الإمارات».

وأوضح أن الفندق يتميّز بتصميم استثنائي من شأنه ترسيخ مكانته في صدارة الوجهات المفضّلة بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال من جهة، والمقيمين الباحثين عن مقصد جديد للاستمتاع بأفضل خدمات الضيافة الممكنة من جهة أخرى.

وعن تأثير إكسبو على القطاع السياحي والاقتصادي قال، إن إكسبو دبي 2020 سيسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع السياحي.