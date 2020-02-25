منتجع "ون آند أونلي وولغان فالي الإمارات" يعود من جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعيد افتتاح "منتجع ون آند أونلي وولغان فالي الإمارات" فائق الفخامة الذي يسكن بين أحضان محمية طبيعية في أستراليا، وبدأ في استقبال ضيوفه مرحباً بعودتهم إلى الوادي، بعد إغلاق مؤقت على خلفية حرائق الغابات الأخيرة هناك، بحسب ما أورده موقع" CIM Business Events" أمس.

وبهذه المناسبة قال تيم ستانهوب، المدير العام للمنتجع: "نحن سعداء بالعودة إلى الوادي".

مؤكداً حرصه على مشاركة ضيوفه هذه الفرصة الفريدة، ليشهد بصحبتهم ويكون جزءًا من تجديد المناظر الطبيعية والحياة البرية الوفيرة التي ما زالت المحمية زاخرة بها.

وأشار تقرير الموقع إلى أن مساحات شاسعة من الأدغال التي تحيط بالمنتجع لا تزال على حالها لم تطلها ألسنة الحرائق، مؤكداً أن المناظر الطبيعية المتأثرة بحرائق الغابات أخذت ترتدي حلتها من جديد مع هطول الأمطار الأخيرة. وبفضل الجهود التي بذلتها خدمة إطفاء الحريق في نيو ساوث ويلز ، تم إنقاذ المنتجع نفسه وهو في حالة ممتازة.

وعادت الاحياء البرية الأصلية التي تستوطن محمية وولجان التي تبلغ مساحتها 7000 فدان إلى موطنها، وراحت تجوب الأرجاء بحرية من حيوانات الكنغر و"الولب" وهو كنغر صغير يألف الغابات في استراليا، إلى جانب الزواحف والطيور.

وقال سيمون بروكس ، مدير الأنشطة والمحافظة على البيئة: "هذه فرصة نادرة لمشاهدة القدرة على المرونة والتحول الاستثنائي على الطبيعة والمساهمة في جهودنا في مجال الحفظ".