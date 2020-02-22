دبي مدينة الأذواق والخيارات الفندقية المتنوعة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تقدّم دبي لزائريها قائمة متنوّعة من الفنادق، حيث تحتضن أكثر من 740 منشأة فندقية، توفّر أكثر من 126 ألف غرفة فندقية، ما جعلها من بين أفضل 10 مدن في العالم من حيث توافر الغرف.

ويمكن القول إن دبي هي المدينة التي تلبّي جميع أذواق وميزانيات الزوّار، سواء أكانوا في إجازة عائلية مع الأطفال، أم في رحلة عمل، أم أحبّ زوجان أن يقضيا إحدى الأمسيات الرومانسية.

فالإقامة في دبي تناسب الجميع، حيث تتمتع دبي بالعديد من المرافق المناسبة سواء كانت في داخل المدينة أو على الشاطئ أو في قلب الصحراء، فأنت صاحب الاختيار المناسب.

وتحظى كافة علامات الفنادق العالمية تقريباً بحضور في دبي، بما في ذلك أكبر الأسماء في هذا المجال مثل «ماريوت إنترناشيونال» و«إنتركونتينتال» و«هيلتون» و«أكورد هوتيلز» و«كارلسون ريزيدور».

وتنضم فنادق جديدة إلى هذه القائمة بشكل أسبوعي تقريباً، ما يضيف إلى نطاق وتنوع محفظة الفنادق المتميزة بالإمارة. وضمت قائمة أحدث هذه الفنادق كلاً من «إيميرالد بالاس كمبنسكي دبي» و«سيزارز بالاس بلووترز أيلاند» و«بالازو فيرساتشي دبي» و«فايف ذا بالم» و«زعبيل هاوس» من «جميرا» و«ماندرين أورينتال جميرا».

وتنضم هذه العلامات التجارية العالمية إلى مجموعة فنادق شركة إعمار للفنادق والمنتجعات التي انطلقت مع افتتاح فندق «العنوان»، ومن ثم افتتاح مجموعة فنادق البوتيك فيدا. وبالطبع تمتلك مجموعة الجميرا أشهر فنادق دبي وهي المجموعة التي رسمت معايير الفنادق العالمية ليس فقط في المنطقة، بل على نطاق العالم بأسره.

ففندق برج العرب الشهير هو الفندق الوحيد في العالم من فئة السبع نجوم، وقد أثبت جدارته في الحصول على هذا اللقب عندما حصل على جائزة الفنادق العالمية الفاخرة.

وتشمل العلامات التجارية المحلية الأخرى فنادق «روف»، التي تلبّي الاحتياجات المتزايدة للزوّار، وتقدّم أحدث التقنيات، والأسعار المعقولة للغرف، ومجموعة من الإضافات، وتعمل ثلاثة فنادق في المواقع المشهورة في المدينة، إضافة إلى ثلاثة أخرى قادمة.

وتعد فنادق روف من فئة الثلاث نجوم أي الفنادق المتوسطة في دبي، والتي شهدت نشاطاً كبيراً مدفوعاً بشكل كبير بالحوافز التي تقدمها الحكومة والتي تهدف إلى تشجيع تطوير هذه الفئة من الفنادق. ففي الوقت الذي عرفت فيه دبي بتقديمها الفنادق الراقية والفخمة، إلا أنها عملت على توفير العديد من الفنادق المتوسطة حالياً لتقديم كافة الخدمات إلى الزوّار.

إنّ خير دليل على فخامة الضيافة في المدينة هو فندق أتلانتس النخلة، جوهرة دبي المتلألئة، الذي يحتوي على 1539 غرفة، و21 مطعماً متنوعاً، وغرف اجتماعات، وأكواريوم وبحيرة تتيح للزوار فرصة السباحة مع الدلافين، ومدينة ترفيهية رائعة هي حديقة «أكوافنتشر» المائية.بينما يتميز فندق ومنتجع جميرا بيتش، بأنه يضم وجهة مناسبة للعائلات؛ وهي مدينة وايلد وادي المائية، حيث يحظى كافة نزلاء فندق جميرا بفرصة الاستمتاع بمرافقها بالمجان.

نجمة ميشلان

لكن الاختيار بين الفنادق يصبح أصعب بالنسبة لعشاق الطعام، حيث تمتلئ قائمة الفنادق الرائعة بمطاعم متميزة، فمثلًا تنتشر في أروقة فندق «جيه دبليو ماريوت ماركيز»حوالي 20 مطعماً مختلفاً تقدم ما لذ وطاب من أنواع الطعام العالمية التي يقدمها طهاة حاصلون على نجوم ميشلان.

أما عشاق الأطباق الهندية الأصيلة، فلن يجدوا خيرًا من أطباق يقدمها الشيف فنيت بهاتيا الحاصل على نجمة ميشلان في مطعم جروسفينور هاوس. ويمكنك أن تدلل نفسك بتناول وجبة طعام شهية في مطعم أوكو الياباني الواقع في فندق إتش، وتوجه إلى مطعم بيير جانيير الشهير في فندق إنتركونتيننتال فستيفال دبي لكي تستمتع بالمطبخ الفرنسي الشهير.

ولكي تستمتع بتجربة لا تُنسى لارتياد الصحراء، فإن أمامك خيارين، يلبيان احتياجات عشّاق البيئة الصحراوية بطابعها الفخم، وهما:

منتجع المها الصحراوي صديق البيئة الذي يضم 42 جناحًا يحتوي كل منها على بركة خاصة يمتزج لونها بلون الكثبان الرملية، ومنتجع وناد صحي باب الشمس؛ وهو عبارة عن قرية بدوية قديمة في قلب الصحراء تبعد مسافة 45 دقيقة من مركز المدينة. يمثل المنتجعان الوجهة الأفضل للمتزوجين حديثاً.

الشقق الفندقية تعزز خيارات الإقامة للزوار

توفر دبي نحو 197 منشأة للشقق الفندقية تضم نحو 25.3 ألف شقة متنوعة المستويات، الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من خيارات الإقامة للزوار.

وتلبي الشقق الفندقية المخدومة خيارات الزوار ممن يقضون فترات طويلة مثل شقق أرجان الفندقية في مدينة دبي للإعلام، وفنادق هيلتون دبي جميرا رزيدنس، بالإضافة إلى شقق جميرا ليفنج في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تكون هذه المساكن المميزة بيوتاً مثالية بفضل المرافق المميزة المتوفرة بها.

وتسعى الشقق الفندقية باستمرار إلى تخصيص بين 30 إلى 40% من الشقق للإقامات الطويلة التي تتنوع بين رجال أعمال، وعائلات تعمل في الدولة، وطواقم شركات طيران، وموظفين في مؤسسات وشركات، وتستحوذ فئة رجال الأعمال وموظفي الشركات على النسبة الأكبر من أصحاب الإقامات الطويلة.

ويرى مراقبون أن قطاع الشقق الفندقية سيشهد قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة في ظل الاستعدادات لاستضافة إكسبو دبي 2020، الذي سيسهم في استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وقالوا إن الشقق الفندقية تحرص على تأمين نسبة معينة من النزلاء من أصحاب الإقامات الطويلة، بهدف توفير مظلة أمان للمنشأة الفندقية والحصول على سيولة يمكن الاستفادة منها في تمويل النشاطات الأخرى للمنشأة.