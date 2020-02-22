«ماندارين أورينتال جميرا» يفتتح الجناح الملكي

المصدر: دبي- البيان

كشف فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي، النقاب عن جناح بنتهاوس الملكي الذي يُعدّ إضافة فاخرة إلى أجنحته المميزة وإلى قطاع السياحة الفاخرة في دبي.

يمتد الجناح الراقي على مساحة 850 متراً مربعاً ويوفّر إطلالات على الخليج العربي.

ويتمتع بديكور فاخر لغرفة نوم واحدة، وغرفة جلوس فسيحة تشتمل على منضدة أنيقة لتناول المشروبات، وغرفة لتناول الطعام تتّسع حتى 16 شخصاً، بالإضافة إلى مطبخ مجهّز بالكامل ونظام صوت عالمي الطراز. ويُمكن للضيوف المحافظة على لياقتهم البدنية بأقصى درجات الخصوصية في الصالة الرياضية الخاصة المزوّدة بأحدث معدات التدريب.

علاوةً على ذلك، يقبع في الجزء العلوي من الدرج الرخامي تراس خاصّ على السطح يوفّر مناظر بانورامية مطلّة على البحر، كراسي طويلة للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

وعند حجز الجناح وقبل وصول الضيوف، يتم وضع أحدث مجموعة ملابس جاهزة من علامةBurberry الفاخرة في خزانتي تبديل الملابس الفسيحتين، بما فيها العديد من الملابس الحصرية المتوفرة للشراء. وسيحظى الضيوف أيضاً بمنسّق أزياء خاصّ ليساعدهم على اختيار الإطلالة التي تليق بشتّى المناسبات. علاوةً على ذلك، تتوفّر خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة لتجربة ملكية بامتياز.

كما يمكن للضيوف تذوّق قائمة طعام حصرية من إعداد الشيف الشهير جوزيه أفيليز، واختيار ما يحلو لهم من الثلاجة الصغيرة المجانية التي تشتمل على العديد من المشروبات، إلى جانب الاستمتاع بعلاجات السبا، وإمكانية الدخول غير المحدود إلى كابانا خاصة على الشاطئ، فضلاً عن باقة مميزة من المرافق والخدمات الحصرية.