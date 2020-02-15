«لوزان» وجهة السياح الخليجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد والتر لوزر، مدير أسواق منطقة الخليج العربية لدى هيئة سياحة «لوزان»، أن مدينة لوزان تعتبر وجهة السياح الخليجيين، مؤكداً في الوقت ذاته أن منطقة الخليج تعتبر من أهم الأسواق السياحية في العالم، مشيراً إلى أن الجولة الخليجية التي قام بها ضمن وفد هيئة السياحة السويسرية إلى منطقة الخليج حققت نتائج مهمة.

وقال في تصريح صحافي إنه أطلع الشركاء في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت على استعدادات مدينة لوزان السويسرية لاستقبال مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها خلال موسم عطلات الربيع والصيف المقبل.

وأضاف: أتمنى أن نواصل الاحتفال بالازدهار السياحي الناتج عن إقبال السياح من منطقة الخليج العربي، ومن خلال استعراض قدرات لوزان السياحية في هذه الجولة التي شملت كلاً من أبوظبي ودبي ومن ثم إلى سلطنة عمان فالسعودية على التوالي.

ووصف منطقة الخليج بأنها من أهم الأسواق السياحية في العالم بالنسبة لهيئة سياحة لوزان، سواء من ناحية الإنفاق، أو قضاء أطول عدد ممكن من الليالي السياحية برفقة العائلة. وذكر أنه تم إطلاع الشركاء من وكالات السياحة والسفر باستعدادات لوزان لموسم الصيف، بقوله: سنعمل على إطلاق حملات جديدة كلياً وبرامج ترفيهية رفيعة المستوى.