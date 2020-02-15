عروض وتجارب استثنائية في مدن ياس الترفيهية

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل المدن الترفيهية في أبوظبي توفير تجارب متميزة لضيوفها من مختلف الأعمار في خطوة تستهدف زيادة عوامل الجذب نحو سياحة الترفيه، إذ أعلنت كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، خصماً بنسبة 25% على قيمة البطاقات السنوية، وخلال الفترة من 6 فبراير وحتى 6 مارس 2020.

ويُمكن للضيوف اختيار البطاقة السنوية التي تناسبهم من بين بطاقة ياس باركس السنوية لمدينة ترفيهية واحدة، أو بطاقة ياس باركس السنوية التي تتيح الدخول لجميع المدن الترفيهية، أو تذكرة ياس باركس السنوية البلاتينية التي تتيح الدخول إلى جميع المدن الترفيهية وتوفر مزايا إضافية كاستخدام المسار السريع للألعاب.

وسيتمكن الضيوف من العائلات والأصدقاء من قضاء أجمل الأوقات على مدار عام كامل في المدن الترفيهية التي يختارونها، إلى جانب الاستفادة من خصم بنسبة 25% في المطاعم والمتاجر المتنوعة داخل المدن الترفيهية، وخصومات حصرية لدى عدد من المطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية الأخرى في جزيرة ياس. وعلاوة على ذلك، يمكن لحاملي التذاكر السنوية الحصول على خصم بنسبة 25% على تذاكر الدخول الإضافية للعائلة والأصدقاء في المدن الترفيهية التي يختارونها، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى.

في سياق متصل، أطلقت عالم فيراري أبوظبي باقتين متكاملتين لاستضافة حفلات أعياد الميلاد، وذلك مع بدء العد التنازلي لاحتفالات الذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها على جزيرة ياس، حيث تستعد المدينة الترفيهية إلى عام مليء بالمفاجآت والفعاليات الشيقة.