دبي.. الشواطئ الذهبية ومتعة الألعاب المائية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تشكل الشواطئ المتنوعة في دبي واحدة من أكثر عوامل الجذب الفريدة في هذه الجنة الحضرية، حيث المياه الزرقاء الصافية والرمال الذهبية التي تجعل من الشواطئ وجهة مثالية لعشاق الرياضات المائية، تجمع بين روح المدينة النشطة وجمال الخليج العربي.

وتحتضن شواطئ دبي العديد من المنتجعات، وهو ما يمكن الضيوف من الاستمتاع بأشعة الشمس والرمال على امتداد الخط الساحلي لدبي، والاستفادة من الخدمات العالمية التي تقدمها هذه المنتجعات، حيث يوفر منتجع بولغري على جزيرة جميرا باي، إطلالات خلابة على أفق دبي. ويتميز منتجع جميرا النسيم بالرفاهية الفائقة، ويوفر لنزلائه إطلالات مباشرة من الغرف على مياه الخليج العربي وفندق برج العرب.

ويعد فندق سيزار بالاس بلووترز آيلاند ضمن أحدث الإضافات إلى مجموعة المنتجعات الشاطئية الفاخرة في دبي، مع إمكانية الوصول إلى وجهة تتميز بمياهها الأكثر نقاءً وهو فندق «دبليو دبي -النخلة»، والذي يقع مباشرةً على الشاطئ الرائع بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي المتلألئة وأفق المدينة، ويوفر فندق «ماندرين أورينتال جميرا دبي، شاطئ جميرا» وصولاً مباشراً إلى مياه الخليج العربي، فيما يقع فندق إيميرالد بالاس كمبينسكي، النخلة على الهلال الغربي في نخلة جميرا ويوفر وصولاً مباشراً لشاطئ خاص يتميز برماله البيضاء النقية.

كما تتوفر العديد من المنتجعات الفندقية الراقية التي تحتوي على مراكز للرياضات المائية، فمركز «ووتركولد» في «منتجع جبل علي للجولف» ومنتجع «بنان بيتش» وفندق دبليو دبي في نخلة جميرا، حيث توفّر مجموعة من الأنشطة المائية كركوب الأمواج، والإبحار، وركوب قوارب الكاياك، وجولات مشوقة عبر القوارب المطاطية «الزابكات».

ولأولئك الذين يبحثون عن الإثارة البحرية الجديدة، يقدم فندق ريكسوس النخلة وفندق كمبينسكي ذا بالم هاوس، الـ «سيبريتشر»، غواصة صغيرة على شكل سمكة قرش ذات محرك قوي يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة والقفز على ارتفاع يصل إلى 6 أمتار من المياه. ويُعد فيرمونت النخلة أيضًا موطنًا لممارسة الرياضات المائية المثيرة في مركزه المخصص لركوب القوارب السريعة والتجديف بالكاياك وركوب القوارب والتجذيف والإبحار.

ويمكنك زيارة «ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس» والاستمتاع بما يحيط بالشاطئ الرملي من مطاعم ومحلات تجارية وأسواق، إضافة إلى مركز تسوق وسينما في الهواء الطلق، ويعد هذا الشاطئ مكانًا مفضلاً للعائلات، مع الرياضات المائية وتجربة القوارب المطاطية الترفيهية وركوب الجمال وغيرها الكثير من الأنشطة التي ستجعل عطلتك على الشاطئ مثالية. ولا تفوّت أيضاً فرصة زيارة الحديقة المائية «دبي أكوا بارك»، التي تقع قبالة الشاطئ مباشرةً، حيث يمكنك القفز على الترامبولين أو التزحلق أو تسلق الحواجز والتأرجح، والكثير من الأنشطة المختلفة، ليكمل هذا كل تجربة تمتد لساعات من المرح والاستمتاع بتجربة آمنة تناسب العائلات.

ويمكنك أن تحظى بإطلالة مميّزة على برج العرب عند التوجه إلى شاطئ «سنسيت» بمنطقة أم سقيم، حيث إنها البقعة المفضلة لزوار دبي لالتقاط الصور بجانب «الفندق الأكثر فخامة في العالم». ويعد هذا الشاطئ المجاني بمثابة خلية دائمة الحركة ومليئة بالأنشطة وأحد أجمل المساحات الرملية في الإمارة، وهناك أيضاً يمكنك ممارسة رياضة ركوب الألواح المائية أو الاستمتاع بركوب قوارب الكاياك حول جزيرة الفندق الشهير. وبالإمكان حتى ركوب الأمواج في المنطقة إن كانت الأحوال الجوية مناسبة.

معالم

تحتضن دبي العديد من الوجهات البحرية التي يمكن زيارتها منها على سبيل المثال:

نخلة جميرا

تمثل نخلة جميرا أحد أبرز المعالم السياحية في دبي، كما أنها أكبر جزيرة صناعية في العالم، وتضم شاطئاً يمتد على مسافة 78 كيلومتراً. وتحتضن العديد من الفنادق والمنتجعات والمطاعم من مختلف أنحاء العالم.

كايت بيتش

يعتبر «كايت بيتش» من أشهر الشواطئ في المدينة، ويوفر وجهة مثالية للعائلات بمياهه الهادئة صباحاً وأمواجها المثالية بعد الظهر لممارسة أنواع الرياضات البحرية.

«جي بي آر»

تضم منطقة «جي بي آر» العديد من المطاعم والفنادق المطلة على البحر، كما وتضم أكبر حديقة مائية مطاطية في العالم، لذا من الطبيعي أن تصبح منطقة مكتظة بالزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع.

«سان سيت»

أحد أكثر شواطئ دبي المفعمة بالحيوية والنشاط، والمقصد الأول لراكبي الأمواج وعشاق الرياضات المائية والمغامرات فوق الموج والماء، ذو إطلالة بانورامية على مياه الخليج الساحرة وبرج العرب.