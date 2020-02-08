وجهات بحرية بمرافق بديعة على الشاطئ الحضري

أعادت دبي تعريف الشاطئ الحضري بإضافة مناطق أنيقة مثل «لا مير»، أكثر الوجهات البحرية زيارة في المدينة. والتي تتكون من مناطق مميزة، بما في ذلك الشاطئ ومركز الترفيه والتسلية، بالإضافة إلى كونها مركزاً لقائمة طويلة من المطاعم والمقاهي ومحال المثلجات ومتاجر التجزئة الفريدة والفاخرة، ناهيك عن أحدث ملاه مائية في دبي «لاجونا ووتربارك». ومع وجود الأضواء المتلألئة وبعض أفضل فنون الجرافيتي في المدينة على طول كورنيش شاطئ البحر، ما يجعل «لا مير» مليئة بالخلفيات الفريدة والمناسبة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن أيضًا زيارة عدد من المعارض المؤقتة ومنتزه الترامبولين الخاص بالأطفال والموجود في الهواء الطلق، أو الاختيار من بين مجموعة من الرياضات المائية، بما في ذلك ركوب الأمواج بالألواح الشراعية والتزلج على الماء والتجديف بالكاياك.

ومن هذه الوجهة البحرية يمكن للزائر أن يستأجر يختاً بكل سهولة وأن ينضم إلى رحلة بحرية حول جزر العالم أو الذهاب في رحلة لصيد الأسماك، فمياه الخليج الدافئة غنية بالأسماك والكائنات البحرية كالباراكودا، والشبر، والهامور، والتونا، والإسقمري وغيرها الكثير.

شاطئ جميل آخر هو «بلاك بالاس» الذي سُمي بهذا الاسم نظراً لكونه قريباً من مجموعة من القصور الملكية، وهو خط ساحلي طبيعي مع إطلالة على نخلة جميرا وبرج العرب. وعلى أطراف المدينة، هناك «حديقة الممزر» التي تمتد على خمسة شواطئ منفصلة وتضم مناطق للشواء وأماكن مفتوحة للعب وبحيرات وأحواض سباحة، ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى كونها مكاناً رائعاً لركوب الدراجات المائية. ويمكنك مقابل تكلفة إضافية، استئجار كراسي الاستلقاء للاستمتاع بالشمس أو استخدام أي من أحواض السباحة الثلاثة أو حتى حجز غرفة مكيفة للاستمتاع بتجربة أكثر حصرية وخصوصية.