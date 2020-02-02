دبي من أكثر الوجهات العائلية سحراً في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته صحيفة «ديلي تايمز» أن دبي تعتبر من أكثر الوجهات العائلية سحراً في العالم، حيث تقدم كل ما يمكن للمرء أن يبحث عنه خلال إجازته، من الأطباق الغريبة الشهية واللذيذة، إلى متحف يتغنى بعبق التاريخ الغني للمنطقة، إلى المتنزهات ومراكز التسوق.

وكشف التقرير أن علاقة الحب مع دبي تبدأ في اللحظة التي يصل المرء فيها إلى المدينة، فهي أعجوبة من عجائب الإنسان بسحرها ورونقها، وما إن تطأ قدمك خارج المطار حتى ترى ناطحات السحاب بمجموعات متنوعة رائعة تقف محيية زائريها.

ووصف التقرير دبي بأنها واحدة من أكثر الوجهات العائلية سحراً في العالم، وقال إن برج خليفة الأطول والأشهر في العالم يوفر أفضل إطلالة بانورامية لهذه المدينة العالمية المزدهرة.

ويعد دبي مول الممتد على مساحة 13 مليون قدم مربعة، بمثابة واحة لمحبي التسوق، فهو لا يخلو من أي علامة تجارية عالمية. وفي أرجائه «فاشن أفنيو» الذي يعد محوراً لجميع العلامات التجارية الرائدة، ووجهة عشّاق التسوّق الأولى، حيث مختلف الماركات العالمية من أزياء وساعات وعطور.