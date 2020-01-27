دبي من أكثر وجهات المصطافين البريطانيين شعبية 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

اختارت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، دبي ضمن قائمة أكثر عشر وجهات شعبية لدى المصطافين البريطانيين في عام 2020، محتلة المرتبة السابعة، متقدمة على قبرص ومالطا وإيطاليا، في حين تصدرت كل من إسبانيا والولايات المتحدة والبرتغال القائمة.

وقالت الصحيفة، إن اختيار الموقع المثالي لقضاء العطلة قد يكون محيراً، ولكن هناك بعض المواقع الرئيسية مثل دبي تكتسب شعبية متزايدة لدى المصطافين البريطانيين.

وكانت شركة «ترافيل ربابليك» قد كشفت عبر الإنترنت عن وجهات رحلات العطلات التي من المقرر أن تزداد شعبية هذا العام، حيث تشتهر المالديف بمياهها الزرقاء الصافية، وتمتاز دبي بشواطئها ومعالمها وجزرها الاصطناعية ذات الرمال البيضاء.

ومن المثير للاهتمام أن غالبية الدول والمدن في الوجهات العشر الأولى ومع أكبر زيادة في الحجوزات، تتمتع جميعها بشواطئ جميلة هادئة ونمط حياة هادئ، ما يشير إلى أنه بعد عام صعب يحتاج البريطانيون لقضاء عطلة ويبحثون عن مهرب من عبء الحياة اليومية.