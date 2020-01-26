دبي أعظم وجهات السياحة في العالم 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقّع تقرير نشره موقع «إسكوير ميدل إيست» أن تصبح دبي واحدة من أعظم الوجهات السياحية قاطبة في العالم خلال عام 2020، حيث ينتظر أن تنضم إلى كوكبة مدن عالمية أخرى، تتميز جميعها بأحداث سياحية ضخمة هذا العام، يُنتظر أن تجذب مئات الملايين من الزوار، ومن بين هذه الأحداث العظيمة التي سيخلدها التاريخ معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في الفترة من 20 أكتوبر إلى أبريل 2021، بمشاركة نحو 192 جناحاً دولياً.

ومن المتوقع أن يصل عدد زوار موقع المعرض المقام خصيصاً لهذا الغرض إلى 25 مليون زائر.

وسيحفل المعرض بأكثر من 200 مطعم وأكثر من 60 فعالية يومياً.

وتظهر أحدث البيانات من مؤسسة مطارات دبي أنها احتفظت بمكانتها كأكثر مطارات العالم ازدحاماً، من حيث المسافرين الدوليين لعدة سنوات متتالية، مستقبلاً نحو 90 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام المذهلة 118 مليوناً بحلول عام 2023.

كما ظهرت الإمارة أيضاً في تصنيفات جديدة في تقرير «مؤشر المدن الآمنة 2019» الصادر عن وحدة الإيكونومست إنتلجانس التي صنفت 60 مدينة على مؤشرات أمنية مختلفة للسفر، كما حلت في المركز 14 في قائمة أكثر المدن ديناميكية صدرت حديثاً عن شركة «جيه إل إل».

وكانت المدينة الأكثر حصداً للجوائز في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.