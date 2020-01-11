«ميلينيوم سنترال مفرق» يفتتح أبوابه في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت مجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» فندق ميلينيوم سنترال مفرق ذا الأربع نجوم في منطقة المفرق بأبوظبي، الذي يفتح أبوابه للضيوف، ويتألف الفندق الذي يتميز بتصاميمه العربية العصرية من 242 غرفة وشقة فندقية. ويضم 6 منافذ ومطاعم متنوعة، إضافة إلى حوض سباحة، وصالة رياضية وملاعب تنس مُضاءة، ومنطقة لعب للأطفال، ومركز ترفيه.

وتقوم فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا، بإدارة عمليات تشغيل ميلينيوم سنترال مفرق وهو الفندق الثاني الذي يعمل تحت علامة «ميلينيوم سنترال» الجديدة من فنادق ومنتجعات ميلينيوم بعد ميلينيوم سنترال داون تاون في دبي.

وقال أسامة إبراهيم، المدير العام لفندق ميلينيوم سنترال مفرق: «يسرنا أن نعلن عن افتتاح ميلينيوم سنترال مفرق، الذي يمثل مفهوماً فريداً من نوعه يجمع ما بين الراحة والاسترخاء والترفيه، ويحرص الفندق على تقديم الخدمات وفقاً لأرقى المعايير، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة لجميع الضيوف».

ويتميز الفندق بموقعه المركزي الفريد على بُعد 5 دقائق فقط من بوابة الشرق مول، و10 دقائق من مطار أبوظبي الدولي، و15 دقيقة من المعالم الرئيسية في أبوظبي بما في ذلك مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومسجد الشيخ زايد الكبير وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وعلى بُعد 20 دقيقة من مدينة أبوظبي.