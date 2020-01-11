شركات طيران تتنافس على طرح باقات العطلات

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركات طيران وطنية عروضاً ترويجية على باقات العطلات الخاصة بها، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، في إطار التشجيع على السفر مع انتهاء فترة الإجازات وبدء دوام المدارس.

وأعلنت طيران الإمارات عن عروض سعرية خاصة للمسافرين في دولة الإمارات، إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وأوضحت الشركة أن العروض تسري على الحجوزات، التي يتم إنجازها لغاية 23 الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 2020 كما أعلنت الاتحاد للطيران عن عروض سعرية لموسم العطلات تشمل عددا من الوجهات السياحية.

وقال ياسين دياب مدير عام «وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، إن معظم شركات الطيران المحلية والعاملة في أسواق المنطقة، بدأت بمراجعة أسعار تذاكر السفر، بعد انتهاء موسم الأعياد، حيث الطلب المرتفع، مشيراً إلى أن العديد من شركات الطيران، تسعى لتأمين أكبر حصة ممكنة من الإشغال على رحلاتها، من خلال طرح عروض سعرية منافسة، بهدف رفع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية، مع تراجع الطلب على السفر.

ومن جهته قال رياض الفيصل صاحب شركة «أصايل للسياحة»، إن تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية من كل عام، يعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة لقطاع السفر، لكن الأسعار خلال الفترة الحالية، شهدت تراجعاً ضمن المعدل الطبيعي، بنسبة بين 20 – 30% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وأضاف أن سوق السفر يشهد منافسة كبيرة بين شركات الطيران العاملة في المنطقة، حيث تسعى هذه الشركات إلى تأمين أكبر حصة ممكنة من المسافرين عبر رحلاتها، من خلال طرح العروض السعرية، التي أسهمت في خفض الأسعار.