دبي عاصمة الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

نجحت دبي في تعزيز مكانتها عاصمة للفعاليات والمهرجانات إقليمياً إذ تستضيف كل نهاية أسبوع تقريباً، فعالية متميزة واحدة على الأقل بحيث يتضمن برنامج الفعاليات العديد من الأنشطة المرتبطة بالفنون والرياضة والأطعمة إلى الكتب والموسيقى والحفلات والتراث والأزياء. واستطاعت دبي أن ترسخ سمعتها العالمية بفضل موقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب، ولما تتمتع به من بنى تحتية ومرافق مجهزة لاستضافة الفعاليات ومواصلة العمل على تقديم كل ما يلزم لترفيه جمهورٍ من أكثر من 200 دولة .

وتحرص دبي سنوياً على تتويج عامها بأسلوب خاص، حيث يُدعى العالم أجمع لمشاهدة مناظر الألعاب النارية في رأس السنة الميلادية، وقد أقامت دبي عرضاً مميزاً استقبالاً لعام 2020، تضمّن عرضاً ضخماً للألعاب النارية والعروض الفنية.

وهناك العديد من المهرجانات طالما ترافق اسمها مع اسم دبي حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من برنامج فعالياتها اليوم، فها هو مهرجان دبي للتسوق خير مثال على ذلك حيث شهد 2019 الذكرى الرابعة والعشرين لانطلاقته، وهو ليس مجرد معرضاً للتسوق إنما منصة للترفيه العائلي.

في كل عام تتألق دبي بتقديم أفضل البرامج السياحية، التي تتضمن الكثير من الفعاليات المتنوعة ذات الطراز العالمي، ولعل أهم ما نذكره منها العروض الفنية المتميزة عالمياً والتي تجري على المسرح بين ناطحات السحاب في مدرج مدينة دبي للإعلام، كما يمكنك الانضمام لأجواء المتعة والمرح في سباعيات دبي للرجبي أو متابعة بطولة كأس دبي العالمي.

وفي إطار توجهها لأن تصبح وجهة عالمية رائدة على المستوى الترفيهي والثقافي، فقد عرضت «دبي أوبرا» منذ افتتاحها العديد من العروض الموسيقية العالمية، مثل عرض «ليس ميسيرابلز» و «قصة الحي الغربي» و «كسارة البندق». وأوركسترا العروض الموسيقية بما في ذلك مقطوعة «الفصول الأربعة»، ومقطوعة «حلاق إشبيلية».

المثير في الأمر، أن العديد من الفعاليات التي تقام في مدينة دبي لا تطلب منك أن تبقى متفرجاً، بل إنها تدعوك للمشاركة إذا ما كنت مهتماً، وهو ما حصل في سباق ماراثون دبي، حيث تجول أكثر من 22 ألف متسابق في الشوارع بدءاً من برج خليفة على طول طريق الشاطئ، أو تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي شارك فيه أكثر من 2000 دراج من هواة ركوب الدراجات الهوائية وفعالية سباق طريق الصحراء دبي .

وهناك المزيد من الفعاليات المتأصلة في مدينة دبي والتي تبرز روح الإمارات وثقافتها الحقيقية، ففي شهر مايو من كل عام ترى مشهداً مدهشاً من مئات القوارب الشراعية العربية التقليدية ذات الأشرعة البيضاء المتموجة على مياه الخليج العربي، وهي تتنافس على طول ساحل دبي في سباق القفال للسفن الشراعية التراثية، والذي يعتبر بمثابة تحية تقدير لمهنة صيد اللؤلؤ التي اشتهرت بها دبي في العصور الماضية. كما تشهد المدينة العديد من الحملات والاحتفالات مثل «رمضان في دبي» و«العيد في دبي- عيد الفطر وعيد الأضحى»، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

معالم

تضم دبي العديد من معالم التسوق التي ينصح بزيارتها منها على سبيل المثال:

دبي مول

يستمتع محبو التسوق بتجربة لا مثيل لها في دبي مول، الذي يعتبر من أكبر مراكز التسوّق والترفيه في العالم. ويغطّي مساحة مليون متر مربّع، أي ما يعادل مساحة 200 ملعب كرة قدم، ويوفّر لزوّاره تجارب استثنائية من خلال أكثر من 1200 متجر، بالإضافة إلى المطاعم ومراكز الترفيه.

مول الإمارات

يعتبر مول الإمارات من أهمّ مراكز التسوّق في دبي والعالم، يضمّ أكثر من 630 علامة تجاريّة عالميّة، تبيع منتجات الأزياء ومستلزمات الرياضة والإلكترونيات والأثاث المنزلي وغير ذلك الكثير، ويضم مجموعة من النشاطات الترفيهية التي تناسب كل أفراد العائلة مثل «سكي دبي» ودور السينما المتعدّدة، ومنطقة الترفيه العائلية «ماجيك بلانيت».

سوق الذهب

من أشهر أماكن التسوق في دبي والتي تختص بالذهب، حيث يضم أكثر من 300 متجر لبيع الذهب، من أفضل أسواق الذهب في العالم فقد تأسس في 1940 ويعتبر هو أضخم على مستوى العالم للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة عيار 24 «قيراط» و18 «قيراط».

سوق التوابل

من أسواق دبي القديمة يقع في ديرة بجانب سوق الذهب، يتألف السوق من ممرات ضيقة عديدة تمتلئ بالمتاجر التقليدية، التي تبيع مختلف أنواع التوابل العالمية منها ماهو معروف ومنها ماهو نادر قلما تجده في أسواق البلدان الأخرى.