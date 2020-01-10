دبي ثالث أكثر مدن العالم في كثافة السائحين

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت دبي في المركز الثالث على قائمة أكثر مدن العالم في كثافة السائحين خلال 2019، وهي القائمة التي صدرت أخيراً عن «النظام الإلكتروني لترخيص السفر»، وهي جهة أمريكية رسمية.

وتعتمد القائمة على رصد أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسائحين في كل عام، من خلال تحديد نسبة السائحين الذين زاروا المدينة على مدار العام إلى كل 100 شخص مقيم بها.

واحتلت دبي المركز الثالث عالمياً 2019، بنسبة 588 سائحاً لكل 100 مقيم، حيث استقبلت نحو 15 مليون زائر، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.

واحتلت مدينتان أمريكيتان صدارة القائمة، وهما ميامي بولاية فلوريدا، الأولى بكثافة 1641 سائحاً لكل 100 مقيم، ولاس فيغاس بولاية نيفادا، الثانية بكثافة 993 سائحاً لكل 100 مقيم.