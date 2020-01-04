بوكيت.. أسرار الطبيعة الفيروزية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تعتبر جزيرة بوكيت من أشهر الجزر السياحية في تايلاند، وتتمتع بمناخ استثنائي مع أيام دافئة مشمسة طوال العام. وتتميز الجزيرة بجمالها الأخاذ، وشواطئها الخلابة بمياهها الفيروزية.

وخضرتها الرائعة، فهناك الغابات الممتدة، ومزارع المطاط وزيت النخيل المتناسقة، والممتدة على تسع وثلاثين جزيرة تتبع «بوكيت» الجزيرة الأم، تحتضنها كصدفة لآلئ من بحر أندامان الفيروزي، من الغرب، سلسة من الجبال تعرف بجبال بوكيت، وكأنها تريد أن تعرض أسرارها الساحرة للزائرين، وخاصة للعرسان الجدد.

تغطّي الجبال معظم مساحة هذه الجزيرة، بنسبة تصل إلى 70% من مساحتها الإجماليّة.

وتمتدّ سلسلة جبال بوكيت في الجزء الغربي منها بارتفاع يصل إلى نحو 1739 قدماً فوق سطح البحر، وتغطّي الغابات ومزارع المطّاط معظم مساحة الجزيرة، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الشلّالات،، وكلمة بوكيت مشتقّة من كلمة مالايويّة تعني الهضبة أو التلّة.

الشواطئ

شواطئ جزيرة بوكيت تعتبر من أجمل الشواطئ المناسبة للغوص في جميع أنحاء العالم.

حيث يتمكن الغواصون من الذهاب في رحلة غوص لمدة يوم واحد أو عدة أيام، وأحياناً أسابيع، يتنقلون خلالها بالقوارب المريحة، والمخصصة لتلبية كل طلباتهم من مأكل ومشرب وترفيه، وتتميز مياه بوكيت باحتوائها على العديد من الشعب المرجانية المتنوعة، بالإضافة إلى الكائنات البحرية المتعددة.

ويعتبر شاطئ خليج كاتا نوي من أشهر شواطئ الجزيرة، ويتميز بمياهه الزرقاء وشواطئه الرملية الناعمة.

حيث يتمتع الزائر بإمكانية الجلوس على الشاطئ، والغوص، وتناول الطعام المميز واللذيذ الذي تشتهر به الجزيرة، من خلال الأكشاك المنتشرة على طول الشاطئ، أو المطاعم القريبة، مثل أطباق السمك والأرز على الطريقة التايلاندية وأطباق الفواكه الاستوائية المنعشة.

كما يتربع على هذا الخليج الساحر عدد من مناطق الجذب الآسرة، والفنادق والمنتجعات الفاخرة، التي تقدم كل خيارات الراحة والاسترخاء.

ويعد شاطئ ناي هارن أحد أفضل الشواطئ في بوكيت للباحثين عن الهدوء والاسترخاء بعيداً عن حشود السائحين، وذلك بين أجمل المشاهد الطبيعية وفرص الاستجمام الرائعة أمام تلك اللوحة الطبيعية المذهلة. أما كارون بيتش فهو وجه الزوار الذين يبحثون عن الفنادق والمطاعم الفاخرة.

وتشتهر جزيرة بوكيت بمواقع الغوص التي تعد من أكثر الأماكن شهرة في العالم. كما توجد عدة جزر متقطعة يتم الوصول إليها بواسطة قارب، وتعد هذه الرحلة من أعظم الرحلات.

الطعام

أصبح المطبخ التايلاندي واحداً من أكبر صادرات البلاد، وبالطبع لا توجد مقارنة بين المطبخ الأصلي والمطبخ التقليد.

ويمكنك أن تجرب عينة صغيرة من حساء الروبيان مع التوابل وكذلك البط المشوي مع الكاري الأحمر. وستجد في العديد من المطاعم والمنتجعات مثل باتونغ خليطاً من الطعام الغربي والتايلاندي.

وتتوفر الأطباق الصينية بسهولة في العديد من المطاعم والمنتجعات، ويوجد عدد لا بأس به من المطاعم الهندية والعربية التي تلبي أذواق الأجناس المختلفة الوافدة إلى بوكيت.

الطقس

تختلف درجة الحرارة في بوكيت من موسم إلى آخر، وبشكل عام تتميز بجوها ومناخها الموسمي الاستوائي المُعتدل، ما يجعلها الوجهة الأولى والمُفضلة لأغلب السياح، فجوها ماطر في الصيف ودافئ في الشتاء، وتكون الحرارة في بوكيت خلال أشهر أبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر جافة، ما يجعل طقس بوكيت مناسباً لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية وعمل أجمل الجولات البحرية.

التسوق

تنتشر المولات وأماكن التسوق في جميع أرجاء جزيرة بوكيت، حيث تقوم هذه المولات بعرض مختلف البضائع والمنتجات ذات الماركات العالمية من الملابس والأحذية والحقائب، وغيرها من المنتجات الأخرى، ومن أهم المولات في بوكيت مول جنغسليون بوكيت ومركز فستيفال بوكيت وغيرها من أهم مولات تايلاند.

الإقامة

تشتهر جزيرة بوكيت بمنتجعاتها الفخمة والراقية التي تمتاز بإطلالاتها الساحرة والخلابة على الشاطئ أو على الغابات الاستوائية، وهناك العديد من الأماكن التي يمكن الإقامة بها، منها فيلات «إمبيانا» التي تقع على شاطئ كاتا نوي الهادئ، وبالقرب من شاطئ كاتا ياي.

وتشانغ كوك سفاري إليفانت تريكينج وسوق كاتا بوربينج، وهي عبارة عن 11 فيلا فاخرة، لكل منها بركة سباحة خاصة، إضافة إلى المسبح الكبير.

وتتميز بإطلالة خلابة على بحر أندامان، وهي ترسم لوحة ساحرة في المساء، تندمج فيها صخور الخليج الكبيرة وجبالها مع غروب الشمس، كنافذة مفتوحة على المياه والجبال، في منظر آسر ومدهش.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بنزهة بحرية على متن يخت فاخر أو تجديد النشاط في مركز اللياقة البدنية، والاسترخاء في المنتجع الصحي الذي يوفر خدمات التدليك التايلاندي المميز. وتوفر غرفة المعيشة مكاناً في الهواء الطلق لتناول الطعام والموسيقى الترفيهية الحية. وتقدِّم مزيجاً من المأكولات الآسيوية والغربية.