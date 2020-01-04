المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، ذراع الضيافة والترفيه التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية -إعمار، عن تعيينات استراتيجية متعدّدة في فنادق «العنوان بوليفارد» و «العنوان دبي مول»،التابعين لسلسلة «فنادق ومنتجعات العنوان» العلامة التجارية الفاخرة في دبي.

وانضم بنجامين برونو ألفيس إلى مجموعة «فنادق ومنتجعات العنوان» بمنصب طاهي الحلويات التنفيذي في فندقي «العنوان بوليفارد» و«العنوان دبي مول». و اكتسب ألفيس خبرته الغنية في إتقان فن تعزيز المذاق، النكهة والروائح الجديدة داخل إبداعاته الطهوية من خلال فترة عمله كرئيس طهاة المعجنات في مطعم Marc Me-neau في فرنسا الحائز على نجمتي ميشيلن.

وعين فندق «العنوان دبي مول» عثمان بنجبارة كمدير جديد لعمليات الأغذية والمشروبات حيث سيشرف على ترسيخ مكانة علامة العنوان التجارية والحفاظ على مستوى التميّز في عمليات إدارة الأغذية والمشروبات الذي بات مُرادفاً لعلامة «فنادق ومنتجعات العنوان».

وأعلن فندق «العنوان بوليفارد» عن ترقية عبد العظيم الحكادي إلى منصب مدير عمليات المطاعم. منذ عام 2016، اكتسب الحكادي خبرته الرائدة والمُتميّزة في ضمان تقديم أفخر أطباق الطعام للذواقة من خلال عمله في مطعم «ذا ريستورانت»، ردهة الفندق وكافيه المسبح بفندق «العنوان بوليفارد».

وعبر مسيرة عمل في مجموعة واسعة من أرقى الأماكن في دبي مثل فنادق أرماني وشانغريلا للفنادق والمنتجعات، والتي امتدّت على مدى 12 عاماً، اكتسب الفندقي المُتمرّس خبرة متميزة في مفاهيم وخبايا فنون الطهي المُختلفة في الإمارات.