فنادق دبي تتسابق على طرح العروض بعد انتهاء موسم السفر

المصدر: دبي - البيان

يستعد القطاع الفندقي في دبي إلى إطلاق استراتيجياته التسويقية خلال العام الجاري والتي تتضمن باقات متنوعة من العروض التي تم تصميمها للعام الجديد بما يتناسب مع حجم الطلب خاصة بعد انتهاء موسم السفر.

وقال خبراء في القطاع الفندقي إن العروض خلال الفترة المقبلة ستتضمن تخفيضات في أسعار الغرف الفندقية وعروض قيمة مضافة للعائلات والأطفال والمجموعات، الأمر الذي يأتي في إطار السباق من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء سواء من سكان الدولة أو من الخارج، خاصة من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، إن

الفنادق تتسابق خلال هذه الفترة من كل عام على النزلاء والضيوف من خلال ابتكار العروض الجاذبة، سواءً عروض القيمة المضافة أو العروض على المطاعم بالإضافة إلى العروض التي تشمل تخفيضات على أسعار الغرف.

وأضاف إن الفنادق أصبحت تستخدم طرقاً أكثر ابتكاراً لتعزيز إيراداتها منها على سبيل المثال الاستفادة من بطاقات العضوية بالإضافة إلى تخصيص عروض معينة للأطفال والعائلات الذين يشكلون النسبة الأكبر من نزلاء الفنادق بشكل عام مشيراً إلى أن التنافس بين فنادق دبي اصبح يعتمد بشكل كبير على مستويات الخدمة التي يقدمها كل فندق والمرافق الترفيهية التي يوفرها.