في يوم واحد.. دبي تستقبل 6 سفن سياحية عالمية على متنها 60 ألف زائر

المصدر: وام

تحتل دبي مركزا إقليميا رائدا في السياحة البحرية حيث استقبلت الإمارة ست سفن سياحية دفعة واحدة يوم الأحد الماضي والتي رست في محطة المسافرين بميناء راشد الحائز على عدة جوائز عالمية وتم التعامل مع 60 ألف زائر على متن هذه السفن.

ومن المقرر أن تستقبل محطة المسافرين بميناء راشد خلال هذا الموسم أيضا خمس سفن سياحية في يوم واحد مقسمة على 10 مناسبات وكذلك ست سفن في يوم واحد على فترتين.

ومنذ افتتاحه في العام 2014 استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين أكثر من 2,3 مليون زائر بزيادة قدرها 172 بالمائة مقارنة مع نهاية عام 2018..وفي شهر إبريل الماضي فاز ميناء راشد بجائزة أفضل محطة لسفن الرحلات السياحية في الشرق الأوسط للمرة الثانية عشرة على التوالي ضمن جوائز السفر العالمية 2019.. كما فاز الميناء أيضا بجائزة أفضل ميناء للسفن السياحية في العالم للعام الحادي عشر على التوالي منذ العام 2008.

وتخضع محطة المسافرين بميناء راشد حاليا لأعمال توسعة لتحسين قدراتها من خلال منطقة ترفيه عالمية المستوى تحاكي التراث الثقافي الرائع لدبي.. كما يتم العمل على توفير خدمات رصيف محسنة لأصحاب اليخوت الخاصة ممن يرغبون بالرسو في دبي.

وقال محمد عبد العزيز المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد.. " سيبقى يوم 29 ديسمبر خالدا في تاريخ محطة السفن السياحية في ميناء راشد مع تحقيق مستوى قياسي في الأداء خلال موسم من النشاط الكبير في الحركة السياحية.. إن الاستقبال الناجح لأكثر من 60 ألف زائر بحري في يوم واحد هو خير دليل على مستوى الكفاءة التشغيلية التي وصلنا إليها".

وأضاف إن رسو ست سفن سياحية في يوم واحد يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها مشغلو الرحلات البحرية في قدراتنا التشغيلية.. لافتا إلى أن ميناء راشد يستثمر في تعزيز الخدمات وأنظمة الدعم لأسطول السفن السياحية الأكثر تطورا بهدف المساعدة في زيادة الإقبال على سياحة الرحلات البحرية الفاخرة وتعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز المحوري للرحلات البحرية في المنطقة.

من جانبه أعرب حمد بن مجرن نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.. عن سعادته بإستقبال ست سفن سياحية عالمية خلال يوم واحد في ميناء راشد الحائز على العديد من الجوائز وهذا دليل على المكانة التي تتمتع بها دبي اليوم كمركز إقليمي رائد للسياحة البحرية مؤكدا أن ذلك يجسد مدى تقدم الإمارة في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لزوار الرحلات البحرية ومشغلي خطوط السفن السياحية على حد سواء.

وأضاف.. " نواصل جهودنا لرفع مستوى إمكانيات قطاع السياحة البحرية في دبي ونحرص في ذات الوقت على تعزيز التعاون القائم والمتواصل مع شركائنا الذين يلعبون دورا أساسيا فيما يحققه القطاع من نجاح وبما يضمن قدرتنا على تقديم خدمات راقية للزوار".

ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2019 /2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.. فيما سيشهد هذا الموسم زخما أكبر ضمن الجهود التي تقوم بها "لجنة السياحة البحرية" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي في قطاع السياحة البحرية على مستوى المنطقة وهي اللجنة المكونة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" وموانئ دبي العالمية وطيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وجمارك دبي.