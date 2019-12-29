موريشيوس تبدأ تشييد 3 مستشفيات لعلاج السرطان العام المقبل

المصدر: بورت لويس - د ب أ

أعلنت هيئة دعم الاستثمار في موريشيوس البدء في إقامة 3 مستشفيات خاصة لعلاج السرطان العام المقبل، مع التوسع في السياحة الطبية، لتنويع اقتصادها.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن الهيئة قولها في بيان إن البناء سوف يبدأ في 2020 بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.5 مليار روبية (68 مليون دولار).

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن السياحة الطبية في هذه الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي نمت بواقع 10% في 2018، حيث ارتفع عدد المرضى الأجانب إلى 12744 مريضاً، طبقاً لهيئة التنمية الاقتصادية في موريشيوس.

وتُضاف المنشآت الطبية الجديدة إلى 5 مشروعات رعاية محلية سكنية، تحت الإنشاء حالياً. وتقدم المستشفيات الخطوات الأولى في جعل الرعاية الصحية محوراً جديداً للتنمية في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 503 مليارات روبية، والذي يعتمد على السياحة والخدمات المالية.

وكانت الحكومة قد قلصت توقعاتها للنمو لـ2019 إلى 3.5% من 3.8% سابقاً مع تعثر صناعة السياحة.