دبي السابعة عالمياً في مساهمة السياحة بالناتج المحلي

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت دبي في المركز السابع بين مدن العالم في نسبة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لكل مدينة في عام 2018، وفقاً للبيانات التي أصدرها «المجلس العالمي للسياحة والسفر» في لندن، وأوردتها مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البريطانية في تقريرها الصادر حديثاً بعنوان «التأثير الاقتصادي للمدن في 2019».

وبلغت نسبة إسهام قطاع السياحة والسفر في دبي خلال العام الماضي 11,5%.

وتفوّقت دبي على بانكوك التي حلت ثامنة، حيث بلغت نسبة إسهام القطاع في نموها الاقتصادي 10,6% في 2018؛ وأنطاليا «التاسعة، 10,1%»؛ وميامي «العاشرة، 9,2%» وكانت المراكز الستة الأولى من نصيب ماكاو «الأولى 50,3%»؛ كانكون في المكسيك «الثانية، 46,8%»؛ مراكش «الثالثة، 30,6%»؛ لاس فيغاس «الرابعة، 27,4%»؛ أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية «الخامسة، 19,8%»؛ ودوبروفينيك في كرواتيا «السادسة، 17,8%».