السعديات روتانا يطلق مبادرة لتعزيز الاستدامة

أعلن منتجع وفلل السعديات روتانا، عن مبادرته لتعزيز الاستدامة. حيث قام الفندق 19 ديسمبر، بتشجيع ضيوفه على المساهمة في تخفيف تلوث البلاستيك في البحر والمشاركة في حدث تنظيف الشاطئ الخاص بالمنتجع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

وقال فابريس دوكري، المدير العام لمنتجع وفلل السعديات روتانا: إن روتانا نفذت العديد من مبادرات الاستدامة عبر فنادقها في المنطقة على مر السنين، من خلال برنامج الاستدامة في شركتنا «روتانا إيرث». ونحن في منتجع وفلل السعديات روتانا فخورون باستضافة يوم تنظيف الشاطئ وملتزمون بمواصلة الريادة في اتباع طرق جديدة للمساهمة في الحفاظ على البيئة والطبيعة المحيطة بنا في جزيرة السعديات«.

وتتماشى المبادرة مع التزام المنتجع بالحفاظ على الحياة البرية في جزيرة السعديات وجهوده الواعية لتعزيز الاستدامة من خلال تدابير مبتكرة ويعمل الفندق بجدّ على مشاريع الحد من استهلاك البلاستيك في مختلف الأقسام وفي يونيو 2019، طبّق الفندق نظام(الغربلة)، وهو نظام لمراقبة هدر الطعام. وبفضل تحليل بيانات هدر الطعام عبر هذا النظام، تمكّن المطبخ من توفير 170.000 درهم إماراتي حتى الآن.

وعلى مدار العام، رعى منتجع وفلل السعديات روتانا ست ورش عمل لـ ENGH تتعلق بموضوعات مختلفة عن البيئة. وفي نوفمبر 2019، قام الفريق الهندسي باستبدال إمدادات الغاز الطبيعي المشبع (SNG) بإمدادات الغاز الطبيعي (NG)، ما خلّف أثراً إيجابياً على البيئة.